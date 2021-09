La Llei d'Acompanyament preveu ampliar de 4 a 7 anys la vigència de les zones de gran afluència turística

Així s'arreplega al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) d'aquest divendres, que sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l'avantprojecte de la qual es coneix com a 'llei d'acompanyament'.

En concret, aquesta norma modifica l'apartat 6 de l'article 21 i l'apartat 1 de la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, perquè les Zones de Gran Afluència Turística tinguen una vigència de 7 anys, "prorrogables automàticament per idèntics períodes", llevat que quede acreditat, per a cada cas, que han canviat les circumstàncies que van donar lloc a aquesta declaració inicial.

No obstant açò, la direcció general competent en matèria de comerç podrà procedir a la modificació o revocació anticipada en cas que l'ajuntament afectat efectue una nova proposta de modificació o supressió de la zona, o bé canvien o desapareguen les circumstàncies que van donar lloc a la declaració.

Així mateix, les zones de gran afluència turística que ja estiguen declarades en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei mantindran la seua vigència en els termes de l'article 21.6, entenent-se prorrogades aquestes declaracions pel temps que reste, fins a completar el termini de set anys.

La Generalitat, que posa així damunt de la taula la nova Llei de Comerç, encara en tramitació. D'aquesta manera, "tenint en compte les circumstàncies derivades de la pandèmia", es vol "prioritzar les gestions vinculades a la concessió, justificació i pagament d'ajudes, per a tractar sol·licituds amb la major celeritat possible", explica en un comunicat.

Es tracta d'una decisió que en els últims mesos ha trobat l'oposició d'alguns sectors del comerç com a Unió Gremial o el sindicat UGT. Des d'Unió Gremial manifestaven el passat mes de juliol que la pròrroga en els períodes de les ZGAT "va directament contra l'esperit de democràcia participativa i el treball dels agents socials en l'àmbit local i elimina el debat sobre una qüestió que té un fort impacte en el teixit comercial d'una zona".

"Aquesta ampliació, que duplica pràcticament la durada actual, deixa sense marc de debat i de consulta als Consells Locals del Comerç i, per tant, a les necessitats canviants d'aquestes zones i de la gent que participa, ja siguen persones consumidores, el teixit comercial local o les persones treballadores, organitzades en les respectives entitats, associacions i sindicats", assenyalava en un comunicat.

Per a Unió Gremial, el rellevant és "demostrar que, transcorreguts quatre anys de la declaració d'una zona de gran afluència turística, aquest ho segueix sent i no a l'inrevés, com ens encamina aquesta pròrroga i la futura llei que pretén establir una durada de set anys".

També la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT-PV al·legava contra l'ampliació de la vigència de les ZGAT i censurava "amb l'única argumentació motivadora excusada en la pandèmia i la saturació als municipis de gestions administratives".