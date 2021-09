Puig insisteix en una reforma del sistema de finançament però sense fer frontisme: "L'ascensor territorial s'ha parat"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista a la cadena SER, recollida per Europa Press, en ser preguntat per la reunió que mantindrà la setmana vinent amb el president andalús.

Al seu juí, per a garantir l'estat de benestar és "fonamental" que hi haja una suficiència financera per al conjunt del sistema que "no existeix".

"Ha d'haver-hi equitat entre espanyols. I tots els laboratoris econòmics diuen que la comunitat autònoma pitjor finançada d'Espanya és la valenciana. I no podem continuar així", ha subratllat.

Puig ha lamentat que "l'ascensor territorial s'ha parat" i "la convergència de rendes no es produeix". "Tenim 12 punts menys de renda per càpita que la renda nacional", ha dit, per a insistir en la reforma. "Però sense parlar de frontisme. Aquesta qüestió no va de frontisme. Si no coincidim en allò bàsic no anem a solucionar-ho", ha asseverat.

En relació amb les reunions que està mantenint Puig, preguntat per si creu que cal posar el focus fora de Madrid, el president ha dit: "S'ha constatat que fora de Madrid hi ha vida, fins i tot intel·ligent".

"Crec que que és bo que Espanya es reflectisca en els mitjans com és. I Espanya és molt diversa. Hi ha moltes terminals i creiem que el frontisme és poc intel·ligent i fa molt dany al desenvolupament del país. Madrid és molt important, però funciona moltes vegades com a aspiradora i això genera moltes sinergies negatives en moltes parts d'Espanya", opina.