El programa de Ana Rosa ha reincorporado a su escaleta la sección protagonizada por algunos representantes de los partidos más importantes del país. Este viernes, han presidido la mesa de debate tres mujeres que han dejado huella en la historia de sus partidos: Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Macarena Olona, portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, y Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Uno de los temas que más controversia han generado ha sido la subida del SMI y la decisión del Gobierno de aprobar la medida sin llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos. La senadora socialista ha defendido que la subida en el sueldo mínimo de 15 euros supondrá un alivio para muchas familias y que, por ello, la aplicación debía ser inmediata. Además, Díaz ha mantenido que la patronal nunca ha tenido la voluntad de plantearse una subida del sueldo, lo que complicó las negociaciones.

"La subida del salario es justa. Hemos superado todos que competir con salarios bajos no es el camino. Yo creo que a 15 euros nadie se va a plantear no contratar a otra persona", ha comentado la expresidenta andaluza. "Es el discurso propio de un político irresponsable. Es el discurso propio de quien no ha pagado una nómina en su vida", ha interrumpido Macarena Olona. La portavoz de VOX ha explicado que su formación apoya que los costes no sean asumidos los empresarios sino que debería ser el Estado quien "pagara la factura" liberando a las empresas de algunos impuestos.

Seguidamente, Olona ha acusado al Partido Socialista de ser "haber abandonado la senda del constitucionalismo" y ha recordado el caso de corrupción de los ERE en Andalucía para intentar desacreditar el discursos de Susanna Díaz. La portavoz de VOX ha puesto el foco sobre su compañera de debate y la ha acusado de "40 años de corrupción en Andalucía" y le ha recordado las palabras de Alaya y "las presiones que tú personalmente hacías sobre la Justicia".

La senadora socialista le ha pedido a su compañera que aclare si su partido está a favor o no de la subida del SMI. "¿Por tercera vez te lo tengo que repetir?", ha preguntado la portavoz de la formación de Abascal. Díaz, añade: "Sí, sí, y si esta vez me lo dices sin insultar, te lo agradezco". En ese momento se ha elevado el ambiente de tensión y Macarena Olona ha estallado: "No te he insultado, te aseguro que no te he insultado. Y de insultos tú tienes mucho que enseñar al resto, y los que practicas con la ciudadanía cuando se ampara en 40 años de corrupción socialista en Andalucía".

El tenso enfrentamiento entre Macarena Olona y Susana Díaz en #AR17S https://t.co/IQ4bYy79ob — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 17, 2021

"Macarena, me resulta lamentable...", ha empezado diciendo la expresidenta andaluza. Susanna Díaz ha defendido la honorabilidad de su partido y ha intentado defenderse de las acusaciones personales de su compañera: "He estado como presidenta seis años y no tengo una mancha dentro de mi gobierno, ni ninguna de las personas que me han acompañado, ni una imputación en seis años del gobierno de Andalucía. Y en dos años que llevan ustedes en el Parlamento han tenido que quitar a la persona que encabezó su candidatura porque está en un juicio procesado por subvenciones cobradas irregularmente".