Dabiz Muñoz está en una nube tras la alegría de ser elegido como el Mejor Cocinero del Mundo en la Gala de los premios The Best Chef Awards 2021 en Nueva York. Del mismo modo está Cristina Pedroche, quien ya le dedicó unas palabras -y un baile- al galardón de su marido.

El madrileño aún está que no se lo cree, como declaró este jueves en Zapeando, y, mientras asimila el premio, continúa trabajando duro en sus negocios. Así lo aclara la presentadora de Atresmedia en conversaciones con la prensa.

"Estamos llenos de alegría y felices. Me estalla el pecho de felicidad y orgullo", asegura. "Yo ya sabía que era el mejor cocinero del mundo, pero que lo reconozcan internacionalmente es una maravilla".

Además, tras el complicado año que ha pasado Dabid Muñoz, que ha tenido que cerrar StreeXO en Londres, "este reconocimiento le da un empujoncito para seguir", como aclara Pedroche. "Nosotros en ningún momento nos hemos agachado, nos reinventamos con el Goxo y con más cosas que vienen. Pero siempre una acaricia te viene bien".

"Este premio no te hace mejor cocinero, porque no se puede ser mejor cocinero, ni mejor marido, porque es que tengo una suerte que me muero", alaba la colaboradora de Zapeando. "El mejor cocinero tiene que estar en las cocinas. Muchísimas gracias por el cariño que nos dais siempre".