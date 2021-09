¿Hora de hacer la colada? Los mejores productos de Skip están en Amazon ¡con descuentos increíbles!

Volver a la rutina es para muchos sinónimo de cocinar en casa, acostarse temprano y, por supuesto, poner lavadoras a contrarreloj. Lavar la ropa de los niños cuando vuelven del colegio o nuestros looks de diario para el trabajo se convierte en una tarea más que incluir en nuestra rutina. Por si no tuviéramos suficiente con sacar tiempo para ocuparnos de ellas, factores como los cambios repentinos en el precio de la luz no ayudan precisamente. Además de un mayor coste económico, poner lavadoras supone en estas circunstancias un esfuerzo mental extra si pretendemos sortear los tramos horarios más caros.

Pese a la complejidad de este problema, su solución más inmediata la podemos encontrar en Amazon. El gigante del comercio online ha decidido rebajar por unos días los detergentes Skip para que puedas ahorrar en tus lavados sin tener que levantarte de madrugada. Líquido o en cápsulas, su fórmula con aceleradores de lavado convierte a esta marca en una de las más eficaces contra las manchas, especialmente las de grasa. Aportan una fragancia fresca a tus prendas al tiempo que las suaviza, para una sensación de recién lavado cada día. Puedes utilizarlos en ciclos largos y cortos y vienen en envases 100% reciclables para que puedas cuidar del planeta mientras ahorras al lavar. Sus productos se venden hasta con un 30% de descuento. ¿A qué esperas para probarlos?

Productos Skip a precio de oferta

- Skip detergente líquido Active Clean. El pack de dos botes de Active Clean permite hasta 200 lavados, combate las manchas con eficacia y deja una fragancia fresca en la ropa. Ideal para lavados a baja temperatura y ciclos cortos, el detergente líquido suaviza las prendas dejando una sensación como de recién lavadas. Conseguirás resultados impecables y frescor en tu armario ¡ahora con un 20% de descuento! Con la opción de compra recurrente, podrás hacerte con los dos botes por solo 22,97 euros, es decir, 11 céntimos por lavado. Está entre nuestros favoritos.

Skip detergente líquido Active Clean para 200 lavados. Amazon.

- Skip Ultimate detergente en cápsulas con KH7. Las cápsulas de acción 3 en 1 Skip Ultimate con KH7 son lo último para tu lavadora. Su agente quitamanchas, fragancia duradera y tecnología de cuidado de tejidos se combinan para conseguir lavados con resultados espectaculares. Las cápsulas se diluyen fácilmente, atacando las manchas difíciles desde el primer momento. Perfectas para ciclos cortos de 30 minutos, deja tu ropa limpia y con una agradable sensación de frescor sin restos de detergente. Las puedes conseguir ahora en pack de 3 para 90 lavados con un 25% de descuento. Si las compras de forma recurrente, el pack te saldrá por solo 20,23 euros en vez de 30. ¡Hazte con ellas!

Skip Ultimate detergente en cápsulas con KH7. Amazon.

- Skip Ultimate detergente líquido con fragancia Mimosín. Con agente antimanchas y de cuidado de tejidos, la combinación de Skip con Mimosín es de las más buscadas en el marketplace. Este producto Amazon’s Choice deja tu ropa limpia y con una agradable fragancia fresca durante semanas. También está disponible en formato cápsula y ahora lo puedes encontrar con un 30% de descuento. Este pack para 64 lavados se vende también con la opción de compra recurrente, que te permitirá ahorrar aún más con un precio final de 16,61 euros. ¡Aprovecha este ofertón!

Skip Ultimate detergente líquido con suave fragancia Mimosín. Amazon.

¿Detergente líquido o en cápsulas?

Para cuidar nuestra ropa y asegurar su limpieza, elegir bien el detergente para lavarla resulta fundamental. Además de la marca, es importante conocer los puntos fuertes de cada tipo para así aprovechar sus ventajas a nuestro favor. Si nos decantamos por las cápsulas, sabremos la dosis exacta que necesitamos para cada lavado. Además del detergente, muchas de ellas incluyen suavizante y otros limpiadores, lo que nos permitirá ahorrar en productos de limpieza y espacio para guardarlos, algo muy conveniente si pensamos llevárnoslas fuera de casa. Ariel, al igual que Skip, vende las suyas un 20% más baratas en Amazon para 108 lavados.

Por su parte, los botes de detergente líquido son más difíciles de transportar aunque salen más rentables si lavamos con frecuencia. Permiten escoger la cantidad de detergente que necesitamos cada vez y muchas marcas los venden en recipientes 100% reciclables. Ideales para lavar la ropa de niños y mayores, Skip vende uno de los suyos con fragancia Mimosín por solo 11 euros. ¡Hazte con tu favorito!

