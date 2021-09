Cruz Roja atiende este verano a más de 5.000 personas en las playas de Canarias

Las atenciones han sido principalmente sanitarias (2.455), con un incremento de un 20 por ciento con respecto a la temporada del año anterior (2.051). Asimismo, se han llevado a cabo 377 rescates de personas, 188 traslados a hospitales y 5 rescates a embarcaciones. Además de las tareas de atención de primeros auxilios y salvamento, se han atendido a 69 menores extraviados y se ha ayudado a que 1.927 personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar del baño adaptado.

En todo el territorio nacional, la Institución ha registrado este verano más de 55.000 atenciones en 248 playas y otras zonas de baño (piscinas, pantanos, lagos, ríos, etcétera) gracias a su equipo compuesto por más de 1.000 profesionales.

Aunque el periodo de campaña de verano dura hasta el 15 de septiembre, en Canarias Cruz Roja sigue presente más allá de esta fecha en muchas zonas de baño, especialmente en zonas donde por el clima, el turismo o la afluencia de público se requiere de esta presencia.

En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la Organización mantiene los servicios de vigilancia y salvamento todo el año en las playas de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife), Punta Larga, Caletillas, Guanches y Olegario (Candelaria), El Médano, El Chinchorro, Leocadio Machado, La Tejita y Montaña Roja (Granadilla), y Puerto Naos (Los Llanos de Aridane). Además, en las playas de El Socorro y El Puertito (Güímar), Charco Verde (Los Llanos de Aridane), La Maceta (Frontera), y La Nea, Radazul y playa de Tabaiba y piscina Natural de Tabaiba (El Rosario) la cobertura se extiende algunos días o semanas más.

Asimismo, en la provincia de Las Palmas se mantiene estos servicios en las playas de Las Canteras y La Cicer (Las Palmas de Gran Canaria), Meloneras, Maspalomas, El Inglés, Las Burras y San Agustín (San Bartolomé de Tirajana) y playa Blanca en Yaiza (Lanzarote).

De manera paralela, el personal de playas también realiza una importante labor de concienciación con mensajes preventivos: son indicaciones que los socorristas dan a pie de arena a la población. Sólo en esta temporada estival son 198.565 las recomendaciones realizadas en las islas para evitar golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por los animales marinos, entre otras muchas medidas de precaución.

"Aunque la parte de rescate parece más importante, la prevención es esencial", destaca Miguel Ángel Sánchez, responsable de 'Playas' de Cruz Roja Española. "Si no hacemos prevención con las personas en la playa, habría el doble de situaciones de riesgo, y atenderíamos al doble de personas". En esta línea recalca que "no es que recordemos únicamente que usen protección, o que no se bañen sin bandera verde; les indicamos también los motivos por los que está el baño prohibido, porque aunque parezca que el mar esté en calma y no se corre peligro puede ser una zona prohibida, peligrosa o puede estar el agua contaminada". De esta manera, apostilla, "estamos más cerca que nunca de las personas, junto a ellas, para ser mejores también a pie de playa".

La mayor parte de las asistencias sanitarias están relacionadas con picaduras, esguinces, luxaciones y otras curas, sin embrago, el componente medioambiental también forma parte de la intervención de Cruz Roja en las playas españolas. La sensibilización a la población y la movilización de recursos para la recogida de plásticos y limpieza de playas son otras de las acciones destacadas en el dispositivo. De esta manera, Cruz Roja mantiene los sistemas de calidad y de medio ambiente con certificación ISO 9001/14001 para su proyecto de 'Playas', "lo que nos obliga a estar en situación de mejora constante".