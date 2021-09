Aerte: "És una gran alegria que tornen les abraçades a les residències després de 18 mesos"

Toro s'ha referit així a la nova resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat que, entre altres actualitzacions per la nova situació de la covid, permet el contacte social sempre que usuari i visita estiguen vacunats i sota certes condicions de seguretat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta resolució té coses que els agraden "més i menys" perquè no han inclòs tots els canvis que havien reclamat. No obstant açò, ha subratllat que açò "no pot entelar per descomptat la immensa alegria que tenim per poder recuperar les abraçades als centres". "És una gran alegria", ha insistit.