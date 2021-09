La UCAM, destacada a nivel internacional en ciencias del deporte y biotecnología

20M EP

NOTICIA

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha visto de nuevo reconocida su firme apuesta por el campo de la salud en la última edición del ranking 'THE WUR by Subject: Life Sciences & Clinical and Health,' uno de los más relevantes a nivel internacional, junto con el ranking de Shanghai y el QS WUR, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.