Les residències recuperen el contacte físic sempre que usuari i visita estiguen vacunats

Les residències de persones majors de la Comunitat Valenciana recuperen des d'ara el contacte físic amb els seus familiars i persones que acudisquen a visitar-los, després de 18 mesos d'obligada distància social, sempre que estiguen vacunats i sota certes condicions de seguretat donada la positiva evolució de la pandèmia.

Així s'arreplega en la nova resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, pubicada aquest divendres en el DOGV, que actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d'atenció diürna per a persones majors d'acord amb l'actual situació epidemiològica per a avançar cap a una normalització de la vida quotidiana.

Així, la principal novetat és l'eliminació de la distància de seguretat durant les visites, només amb l'obligació de l'ús de mascaretes i mesures higièniques generals, quan el centre es trobe en un municipi en situació de nova normalitat o nivell d'alerta 1, la persona resident i visitants tinguen la pauta de vacunació completa, i la trobada es produïsca en un espai obert on estiga garantida la ventilació o en tancats no compartits.

A més, continua sense haver-hi límit de familiars que acudisquen de visita quan el municipi estiga en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2, encara que es manté l'obligació de sol·licitar cita prèvia. Per la seua banda, els centres en nivell d'alerta 3 que compten amb una vacunació alta o completa, podran mantindre les visites de manera escalonada al llarg del dia d'una persona o de fins a tres en el cas de convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i durant un temps no superior a una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d'una única persona.

Igualtat introdueix una nova categorització. A partir d'ara es considerarà un centre amb alta cobertura quan més del 80% de les persones residents i treballadores hagen rebut una pauta de vacunació completa. Per davall d'aquest percentatge serà un centre amb baixa cobertura de vacunació.

A més, els centres que compten amb una vacunació completa i els de alta cobertura de vacunació hauran de comptar amb un 5% de places per a garantir l'aïllament per a evitar que un contagi derive en un brot que afecte a més població del centre i aquesta reserva s'augmentarà al 10% per als centres amb baixa cobertura de vacunació. No obstant això, es mantenen els grups bambolla per a "un millor control i rastreig i identificació de contagis en cas de brot".

Eixides de persones usuàries

Així mateix, es permeten les eixides ordinàries d'usuaris en els centres lliures de covid i tinguen vacunació completa de residents i treballadors fins al nivell 3 d'alerta, mesura que es fa extensiva als centres amb alta cobertura de vacunació i en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2.

Per la seua banda, en els municipis que estiguen en situació de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2, els residents, independentment del seu grau d'immunització, podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció del centre.

El reingrés després d'una eixida amb pernoctació es realitzarà d'acord amb els criteris establits per la Conselleria de Sanitat sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació vacunal del centre i de la persona resident, de la durada de l'eixida i el nivell d'alerta del municipi de destinació.

Els nous ingressos es permetran sempre que el centre es trobe lliure de covid-19. No obstant això, en centres amb baixa cobertura de vacunació i en nivell d'alerta 3 només es permetran amb caràcter excepcional i d'urgència social.

Situació vacunal

Les persones residents o usuàries no vacunades s'integraran individualment en grups bambolla de vacunats, no podent haver-hi en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.

Per la seua banda, els treballadors hauran d'utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i si no estan vacunats s'assignaran grups bambolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.

A més, tots els usuaris podran acudir a centres de dia amb alta cobertura o de vacunació completa i que siguen independents de les residències. Si el resident no està vacunat s'integrarà individualment en grups bambolla d'usuaris vacunats i no podrà haver-hi en la mateixa unitat convivencial d'atenció altres usuaris no vacunats.

D'altra banda, els centres amb baixa cobertura de vacunació o incompleta però que compten amb una infraestructura que permeta guardar les distàncies de seguretat i higiene tots els usuaris podran assistir al centre i si no és possible mantindre aquesta distància s'establiran torns rotatoris.

Per als centres de dia annexos a una residència que tinguen la vacunació completa s'estableix l'atenció tant a residents com a no residents. En cas contrari, hauran d'establir-se espais diferenciats per a atendre a les persones que visquen en la residència i a les quals no ho facen.

Quant als centres d'atenció a persones majors (CEAM i CIM), podran realitzar les activitats i els servicis d'atenció individualitzada amb un 75% del seu aforament en el nivell d'alerta 1 i un 50% en el 2. Així mateix, només es podran realitzar aquelles que requerisquen d'una taula i sempre amb grups no superiors a 6 persones, excepte en el cas de nova normalitat. El material necessari si és possible haurà de portar-se de casa. Per al nivell d'alerta 3 només es podran realitzar les activitats o prestacions individualitzades quan la persona usuària ho tinga prescrit.

Aerte: "És una gran alegria"

El president de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents (Aerte), José María Toro, ha destacat aquest divendres que "és una magnífica notícia i una gran alegria que després de 18 mesos tornen les abraçades" a les residències de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta resolució té coses que els agraden "més i menys" perquè no han inclòs tots els canvis que havien reclamat. No obstant això, ha subratllat que eixa circumstància "no pot entelar per descomptat la immensa alegria que tenim per poder recuperar les abraçades als centres". "És una gran alegria", ha insistit.