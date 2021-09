Úrsula Corberó se hace con una parcela de ensueño ¿para su futura casa?

No ha salido a la luz hasta ahora, pero desde finales del año pasado Úrsula Corberó ya está mirando por su futuro (más allá de seguir triunfando tanto de actriz como de influencer, que tiene casi 23,5 millones de seguidores en Instagram). Desde Vanitatis han revelado que la actriz se ha hecho en propiedad con una increíble parcela con inmejorables vistas.

Esta aventura inmobiliaria de la intérprete de Tokyo en La casa de papel es toda una jugada maestra, pensando sobre todo en que en un futuro puede tanto edificarla con la casa de sus sueños como volver a venderla revalorizada. Explican desde el citado medio que aunque se han puesto en contacto con el representante de Corberó no han obtenido respuesta. Se trata de un terreno de 1.000 metros cuadrados, de los cuales la mitad son superficie urbanizable.

Por si fuera poco, está ubicada en una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de la Comunidad de Madrid: Aravaca. Y además, dentro del distrito, en un entorno residencial y rodeada de naturaleza, dado que se encuentra en lo alto de una colina que le permite disfrutar tanto de Casa de Campo como de un skyline de Madrid al fondo.

Aún no ha comenzado ninguna construcción (en el solar todavía no se ha producido siquiera movimiento de tierras) y no parece que vaya a ocurrir próximamente, por lo que las dos opciones, tanto si es solo una inversión inmobiliaria como una apuesta para una presumible mudanza, están abiertas, toda vez que cuenta ya con saneamiento de agua, luz y gas en un área urbanizable y que un terreno similar en el mismo área se oferta en Idealista, explican desde Vanitatis, por 1.200.000 euros.

La posibilidad de construir allí su segundo nidito de amor (el primero, también de su propiedad, es un piso de más 100 años de antigüedad y 50 metros cuadrados en el centro de Madrid adquirido en 2017 y posteriormente reformado que comparte con su pareja, Chino Darín) sería la más plausible, sobre todo por la inmejorable ubicación: al estar algo inclinado el terreno, continuamente expuesto a la luz, es casi un "caramelo" para un arquitecto que quiera aprovechar todas las ventajas que ofrece.