Fundación LAB Mediterráneo presenta 10 propuestas para revertir el "retraso" de la Comunitat Valenciana en innovación

Así, en el año anterior a la pandemia, la Comunitat Valenciana invirtió 253 euros en I+D por habitante, frente a los 613 euros de la Comunidad de Madrid, 473 euros de Cataluña o los 675 euros del País Vasco.

Para revertir esta situación, el informe -elaborado por los investigadores del Ivie Javier Quesada, Matilde Mas y Consuelo Mínguez- plantea 10 propuestas con las que mejorar el sistema de innovación valenciano.

El estudio propone aprender de las experiencias de promoción y gestión de la I+D+i que llevan a cabo las cuatro comunidades de referencia (Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco), así como de la ciudad más avanzada dentro de cada una de ellas (Málaga, Barcelona, Madrid y Bilbao).

Así, revisa sus principales actuaciones para tomarlas como referente por la Comunitat Valenciana en su estrategia de futuro y, con ello, contribuir a poner en marcha iniciativas que "reduzcan la distancia que separa al sistema de innovación valenciano", tanto respecto de la media española, como de las comunidades más dinámicas.

En comparación con otros países más desarrollados, todas ellas comparten un diagnóstico similar: dimensión reducida de sus sistemas de I+D+i, escasa interacción entre los agentes implicados (administraciones públicas, universidades y sector privado) y reducida presencia de la iniciativa privada en las decisiones de gasto en I+D+i.

Sin embargo, también se observan diferencias importantes. El sistema de I+D es marcadamente empresarial en el País Vasco, universitario en Andalucía y la Comunitat Valenciana, con gran peso de la administración pública y la gran empresa en Madrid, y una combinación más igualitaria de los tres agentes implicados en Cataluña, donde la política científica se ha diseñado tomando como referencia el entorno internacional.

Desde la perspectiva de las ciudades, en Madrid destaca la presencia de grandes empresas e instituciones del Estado; Barcelona es la única que, en sus políticas de I+D+i, hace referencia al área metropolitana y no solo al municipio; y en Bilbao tiene mucho peso la regeneración urbana, la industria pesada y la innovación.

Según los autores del estudio del Ivie, Málaga es un "caso de éxito" gracias al empuje de las TIC y la industria cultural, y en Valencia, la Estrategia Urbana Valencia 2030 está "en proceso de elaboración, pero, por lo que se conoce hasta ahora, sería recomendable que contara más con la I+D+i+E".

LAS CIFRAS DE LA INVERSIÓN EN I+D

Según el estudio, el punto de partida del sistema valenciano de innovación refleja "un retraso que, además, no da muestras de reducirse con respecto al resto de regiones europeas, ni tampoco de las comunidades más avanzadas", advierte.

En concreto, precisa que la Comunitat representa el 10,6% de la población española y el 9,3% de su PIB, pero solo el 8,1% del gasto en I+D. Además, el gasto empresarial en I+D alcanza un porcentaje todavía menor, el 6,9% del total en España. En relación al PIB, invirtió en I+D el 1,1% de su Producto Interior Bruto, frente al 1,25% de la media española y el 2,2% de la UE-15.

La inversión en I+D del sector empresarial en la Comunitat Valenciana se situó cerca de los 600 millones de euros en 2019, una cifra similar a la de Andalucía, pero que representa el 28% de la inversión realizada en Cataluña, el 25% de Madrid y el 53,3% del País Vasco.

Si se incluye el componente adicional de innovación, la inversión en I+D+i del sector empresarial de la Comunitat representa el 7,8% del total de España, aunque el número de empresas que se declaran innovadoras representa el 11,2%, lo que significa que hay más empresas que innovan, pero que invierten menos de media que las del resto de comunidades.

10 INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN

Como conclusión del informe se sugieren 10 propuestas de mejora para el sistema de innovación en la Comunitat Valenciana. En primer lugar, señala que "debe disponer de un plan económico integral director que coordine las diferentes administraciones para impulsar el emprendimiento innovador y sustituya el 'círculo vicioso' (retardo económico, baja inversión en I+D+i, retardo económico) por un 'círculo virtuoso' (+esfuerzo inversor en I+D+i, +crecimiento sostenible, +esfuerzo I+D+i).

Además, "tras décadas de infrafinanciación de la Comunitat y mientras se alcanza un acuerdo sobre su urgente reforma" propone "que la inversión en I+D+i no compute en el límite de déficit", puesto que no solo no compromete el cumplimiento futuro del servicio de la deuda, sino que lo asegura.

También apunta que se debe ser "ambicioso" en los planteamientos para atraer, retener y desarrollar talento en la Comunitat y no continuar asistiendo al éxodo de nuestros jóvenes a la búsqueda de mejores oportunidades.

En este sentido, el estudio indica que se debe "financiar de forma estable el sistema científico valenciano" y atraer talento internacional, flexibilizando las fórmulas de colaboración para hacerlo más sostenible, enfocado y útil para la mejora del nivel de vida de los valencianos.

Según el Ivie, el momento de acometer estas propuestas es ahora aprovechando las directrices de la UE y los NGEU (Next Generation).

También incide en la necesidad de "impulsar la transferencia de I+D desde los Institutos de Investigación a las empresas" y para ello aboga por flexibilizar la normativa, reducir la burocracia y financiar aquellos proyectos que amplíen la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas de la Comunitat (financiación orientada).

Asimismo, insta a reforzar el liderazgo del Consell Valenciá d'Innovació y la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en la estrategia de innovación de la Comunitat que combine criterios de excelencia con criterios de oportunidad en la promoción de iniciativas emergentes en el territorio. Y apuesta por potenciar el papel de los Institutos Tecnológicos como instrumentos de innovación empresarial proporcionando una financiación basal estable y suficiente.

Del mismo modo, el documento señala que hay que "aprovechar la reforma de la Formación Profesional" y mejorar su integración con la educación universitaria junto con una nueva reconsideración del número y perfil de las titulaciones.

En relación a las capitales de provincia, el estudio urge a la ciudad de València a contar "cuanto antes con un Plan Estratégico de la ciudad compartido por todos", en el que la innovación y el emprendimiento constituyan elementos centrales que le permitan fortalecer su imagen internacional con la que explotar las oportunidades económicas.

Además, cree que sería interesante que esta iniciativa se desarrollara también en Alicante y Castellón para "aprovechar los núcleos urbanos como generadores de aglomeración de talento e innovación empresarial en una estrategia de abajo arriba (bottom up)".

Para Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB Mediterráneo, "el futuro de la I+D+i de la Comunitat Valenciana es ilimitado porque depende de las empresas". "Somos una comunidad exportadora, que ha dado muestras de empuje, de espíritu emprendedor y de innovación, pero necesitamos un territorio que crea más en sus empresas y en su desarrollo empresarial, y ahí tenemos mucho margen de mejora", ha apuntado.