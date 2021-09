Puig afirma que els pressupostos "tenen una fase complicada" però "sempre" s'han aprovat dins del termini

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista concedida a la cadena SER, recollida per Europa Press, en la qual se li ha preguntat per la negociació dels pressupostos de la Generalitat per a 2022.

El president ha indicat que aquesta negociació "sempre té una fase complicada" perquè "tots volem fer més i, per tant, sempre hi ha friccions".

No obstant açò, ha puntualitzat que el projecte de pressupostos "sempre s'ha aprovat dins del termini i en la forma escaient". "Hi ha estabilitat. El més important de la Comunitat Valenciana aquests anys ha sigut l'estabilitat i tots els indicadors mostren que l'autonomia està millor ara que abans de la pandèmia".