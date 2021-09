Puig descarta un avançament electoral: "No està en la meua agenda, en els meus pensaments o en els meus somnis"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista a la cadena SER, recollida per Europa Press, quan li han preguntat pels rumors d'un possible avançament electoral a la Comunitat Valenciana.

El president ha asseverat que "en cap moment" hi ha "cap circumstància" que li faça pensar en un avançament electoral. "En aquest moment la meua única obsessió és la superació definitiva de la pandèmia. Tant de bo i prompte entrem en una fase de reactivació econòmica i social i en una recuperació emocional. Aquest és l'única prioritat".

En aquest sentit, en insistir-li en si no mentia, Puig ha afirmat: "No li enganye. És evident que en política no es pot dir 'd'aquesta aigua no en beuré'. Però en aquests moments en cap cas està en la meua agenda, en els meus pensaments o en els meus somnis. Crec que que en aquests moments el fonamental és desenvolupar acords importants", ha insistit.