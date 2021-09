Puig valora la taula de diàleg sobre Catalunya encara que demana no bandejar la multilateralitat

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista concedida a la cadena SER, recollida per Europa Press, en ser preguntat per la seua opinió sobre la trobada aquesta setmana entre l'Executiu i el govern català.

"No hi ha via alternativa al diàleg. No s'aconseguiran coses immediatament després d'una dècada de desacords però si no parlem, mai solucionarem les qüestions pendents", opina.

Interpel·lat per si considera que tots els membres del PSOE comparteixen aquesta taula de diàleg, ha dit que "si". "Crec que el president ho va plantejar als òrgans del partit i no he escoltat a ningú que tinga un pla B al diàleg", ha subratllat.

Així mateix, preguntat per si creu que Junts per Catalunya pot descarrilar el diàleg, ha afirmat: "És un procés de maduració i es veu amb claredat que allò que van intentar, no va eixir. Açò ha portat a una situació molt difícil a Catalunya. Hi ha un retrobament que s'ha de produir en la pròpia societat catalana i, després, a Espanya", afirma.

"AMB TOTES LES CCAA"

Puig, en relació amb possibles sentiments de tracte desigual entre CCAA, ha afirmat: "Bilateralitat hi ha amb totes les CCAA. Totes tenim comissions bilaterals per a solucionar desacords. Forma part de l'Estat autonòmic", ha dit, per a agregar: "No s'ha de bandejar la multilateralitat, i açò li ho vaig demanar també al president de Catalunya".

Al seu juí, és "necessari" una doble dinàmica: "La bilateralitat de cada CCAA i, d'altra banda, un espai multilateral per a resoldre els grans problemes des d'una visió federal".

Puig, preguntat per si creu important tindre una relació fluïda amb els veïns del nord, ha dit que "sí". "Tenim una relació comercial, cultural i anímica molt gran amb Catalunya. És a la comunitat que més comprem i també a la qual més venem. Només per açò, la relació hauria de ser intensa", ha asseverat.

"Hi ha una relació històrica i m'agradaria que, des del respecte sempre, amb projectes polítics diferents, puguem concloure dialogant aspectes que ens unixen com el Corredor Mediterrani, un finançament més just o més oportunitats per a l'economia real", ha dit.