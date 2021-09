Miguel Frigenti está cumpliendo un sueño, pues es un gran fan de Gran Hermano y, al fin, está pudiendo vivir un reality desde dentro, aunque en este caso sea Secret Story. El colaborador de Sálvame está siendo uno de los más criticados dentro de la casa por sus múltiples comentarios y sus discusiones, pero parece que fuera del concurso también acumula algún que otro hater.

Uno de ellos es Lorena Edo, exconcursante de GH 14 que ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Twitter en medio de todos los comentarios que estaba suscitando el periodista.

"En 2013 cumplí mi sueño de entrar en Gran Hermano. Al salir, me hablaron de una madre y un hijo que comentaban GH", explicó refiriéndose a Miguel Frigenti y su madre, que lo defiende desde el plató en Secret Story. "Constantemente hablaban de mí en Twitter y hacían twittcams con una inquina y crueldad innecesaria. Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas insultantes de ambos".

Le exgranhermana, que ha perdido 60 kilos desde que salió de la casa, explicó que le proferían insultos por su peso: "Sabéis que tengo mucho sentido del humor, pero hay un límite y esto tiene dos nombres: gordofobia y odio".

"Me parece injusto que una persona como Miguel Frigenti, que infunde odio, tenga lugar en un medio público que tantas personas están viendo. Está recibiendo el mensaje de 'por ahí sí, lo estás haciendo bien'", criticó. "Las personas se pueden equivocar o tomar caminos erróneos para llegar a la fama, pero él no ha mostrado jamás arrepentimiento ni me ha pedido disculpas".

"En su momento lo denuncié y gané, era un tema olvidado", expresó. "Pero al ver sus últimas manifestaciones públicas donde dice que ha sufrido acoso y bullying, rescaté un disco duro empolvado en casa de mis padres y [...] al ver tal crueldad creo que tengo el compromiso social de hacer esto público".

Los vídeos de la discordia

Tras su texto publicado este jueves durante la emisión de la gala de Secret Story, Lorena Edo mostró algunos vídeos de los que hablaba en los que un joven Frigenti y su madre aparecen despotricando contra ella.

"Yo hablo de ti porque has entrado en un concurso que a mí me apasiona. Vivo en un país en el que cada uno puede decir lo que siente y lo que quiere. Si yo digo que tú estás sobrada de kilos, según la RAE, no es nada denunciable porque no estoy mintiendo", dijo la madre del periodista. "Eres gorda, Lorena, resentida y muy mala persona".

"No te veo haciéndote fotos en una discoteca, yo, si fuera empresario y llevase un zoo, te pondría a hacerte fotos. En un zoo sí, pero en una discoteca no", añadió Frigenti.

"Igual que tú puedes defender el ir de gorda por la vida, que yo soy gorda y me da lo mismo, también una persona tiene derecho a decir que no tendría nada con una gorda porque no le gustan", criticó la madre del periodista. "Te hemos visto que te has metido en el jacuzzi y el nivel del agua se ha salido por fuera, desde entonces la madera no se ha recuperado".

"Yo hablaré de ti lo que a mí me dé la gana, porque tú has salido en un concurso de televisión. Y si no estás contenta, habértelo pensado antes", le dijo Frigenti en uno de tantos vídeos.