Primer frec entre Compromís i PSPV pels comptes de 2022

L'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a 2022 ja ha provocat el primer frec entre Compromís i el PSPV-PSOE, els dos principals socis del Botànic, abans fins i tot d'haver-se produït la primera reunió.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, va anul·lar a última hora del dimecres la reunió fixada amb el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, per a abordar els pressupostos al saber que tenia una altra amb el vicepresident segon, Héctor Illueca, de Podem, el mateix dia.

El departament que dirigeix Mónica Oltra portava temps demanant una reunió amb Soler per a modificar el sistema de negociació dels comptes, de manera que aquesta es duga a terme en el si de la comissió del Botànic i que els socis de govern puguen establir de manera conjunta les prioritats pressupostàries.

Amb eixa metodologia, eixes conclusions es portarien després a l'elaboració per part de cada conselleria, en lloc del model de negociació «radial» que estableix Hisenda amb la resta de departaments.

Finalment, ahir només es va celebrar la reunió entre Soler i Illueca, en la qual tots dos van tindre una primera presa de contacte, més encara tenint en compte que el vicepresident segon va prendre possessió del càrrec fa només uns dies, després de rellevar al dimitit Rubén Martínez Dalmau.

En acabar la trobada, Vicent Soler va considerar «imprescindible» reunir-se amb la vicepresidenta Mónica Oltra «tan prompte com siga possible» per a compartir una «reflexió política» sobre la metodologia per a elaborar els comptes autonòmics de 2022 i, davant la polèmica per la cancel·lació de la cita prevista per a ahir, va defensar que tenia «molt clar» que la vicepresidenta era la persona amb qui havia de reunir-se en primer lloc i que «sempre» li ha donat «preeminència política des del punt de vista institucional».

«Vull treballar políticament amb la vicepresidenta amb la mateixa intensitat amb la qual hui [per ahir] he parlat amb el vicepresident», va agregar, i confia a parlar amb Oltra «al llarg del dia o en els pròxims dies».

Preguntat per si la reunió tindrà lloc abans que les dels diferents departaments, va dir que faran el que puguen ja que creu que «seria el convenient». «De totes maneres es poden fer simultàniament», va defensar.

Per part seua, el vicepresident segon, Héctor Illueca, va advocar després de la trobada per una negociació «a tres bandes» entre els socis de govern respecte als pressupostos de 2022, i va demanar un «debat de caràcter general». No obstant això, no va concretar el fòrum on considera que haja de dur-se a terme aquest diàleg. «Les formes en política són decisives. Ho dic perquè s'ha especulat molt de sobre si jo anava a vindre o no a parlar amb el conseller. Jo crec que si un conseller em demana una reunió, la meua obligació com a vicepresident és parlar amb ell, i per això estic ací», va manifestar.

Respecte als pressupostos, Illueca va asseverar: «Nosaltres no venim ací a fer un regateig de ‘si vull quatre euros més per a la meua conselleria o per a la conselleria de no sé qui’. Això no és un mercat, és la política econòmica de la Generalitat, ací ens estem jugant l'esdevindre de moltíssima gent».

Respecte al fòrum en què s'haja de dur a terme aquest debat, espera que puga concretar-se «en els pròxims dies». «Són termes que han de ser objecte de diàleg entre els socis, l'important és el fons, la forma la veurem», va afegir el també conseller d'Habitatge.