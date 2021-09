Fins a 750 euros de multa per fer botellot encara que no es consumisca alcohol

La nova Ordenança de Convivència i Civisme de l'Ajuntament de València preveu sancions al botellot no per beure alcohol, una circumstància que ja contempla i per a la qual preveu multes la llei autonòmica, sinó per consumir qualsevol altra beguda en la via pública en grup i per ocasionar molèsties als veïns o interrompre el seu descans. Així, es plantegen multes de fins a 750 euros per eixos motius.

D'aquesta manera ho va indicar ahir el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en la roda de premsa en la qual va donar a conéixer l'esborrany d'aquesta norma municipal, «una eina important que ajudarà a generar més espais de seguretat on es garantisquen els drets i llibertats».

L'edil, que va assenyalar que ha sigut un text «costós» d'elaborar, va destacar que l'ordenança «pretén ser preventiva, sancionadora i educadora». «Pretén ser un espai de generació de salvaguarda, de promoció de drets i llibertats» i «abastar moltes qüestions» per a ser un «element útil i no una mera declaració d'intencions». Cano va subratllar que aquesta norma farà front «a situacions que no són delictes, que no poden anar als jutjats i que escapen d'eixa ordenació».

El responsable municipal, que va considerar que es tracta d'una ordenança «preventiva de situacions més greus», va ressaltar que «sancionarà fets predelictius» o que estan «en l'avantsala dels delictes», i va citar entre ells l'assetjament de carrer, la xenofòbia o el racisme. En conjunt, es plantegen sancions des de molt lleus, fins a greus i molt greus, amb quanties de fins a 750, 1.500 i 3.000 euros.

Igualment, va valorar els «mecanismes de mediació» que estableix i va destacar l'aposta municipal per aquesta via «per a la resolució de conflictes». Cano va exposar que en el text està també present la participació i va avançar que preveu una «Mesa de Convivència» amb «diferents entitats» per a anticipar-se «a situacions de risc de la convivència» o abordar els problemes ja existents en aquest àmbit.

L'edil va agrair la col·laboració de col·lectius com l'hostaleria, els consumidors i les associacions de veïns en la conformació del document, que també recull la realització de campanyes informatives «que ajuden a educar i a sensibilitzar» a la societat. A això se suma l'edició de guies didàctiques de la nova ordenança que es repartiran en tots els centres educatius de la ciutat amb l'objectiu de «crear ciutadania» i aconseguir una València «més amigable, pròxima i respectuosa amb les diferències».

Aarón Cano va explicar que es posarà en contacte amb els grups de l'oposició municipal (PP, Cs i Vox) per a fer-los partícips del document i procurar que «tinga el major consens possible en el ple de l'Ajuntament» quan arribe per a ser ratificat.

Pel que respecta al botellot, el titular de Protecció Ciutadana va asseverar que aquesta ha sigut «la part més complicada de tota l'ordenança» i la que «més debat legal ha generat dins dels diferents serveis de l'Ajuntament per a veure com afrontar les sancions».

Va dir que es podria haver agafat «el camí fàcil» i haver establit «sancions sense recorregut legal», però va assegurar que es volia comptar amb una ordenança que fora una «eina útil per a la Policia Local» i altres serveis municipals. Així, va parlar de poder garantir la sanció i de comptar amb una «eina administrativa» per a atallar el botellot. «Està tot pensat per a no col·lidir amb un marc legal superior», va afirmar, a més de ressaltar que s'ha treballat amb la idea de reforçar la convivència.

«Tard» i sense policies, segons PP i Cs

Els grups municipals de PP i Cs a l'Ajuntament de València van criticar ahir que l'Ordenança de Convivència arriba «tard» i amb falta de presència policial, per la qual cosa dubten de la seua efectivitat per a solucionar els problemes d'inseguretat que hi ha a la ciutat. L'edil del PP Santiago Ballester va denunciar que hi ha 200 efectius menys als carrers des que Joan Ribó és alcalde, i el regidor de Cs Narcís Estellés va criticar el que va descriure com a «desistiment de funcions» del responsable de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

La nova norma municipal, per apartats

Llibertats. El primer capítol compta amb un espai dedicat a conductes que atempten contra la llibertat de les persones. Es tracta de situacions de xenofòbia, racisme o sexisme que, encara que no siguen delictives, poden desembocar en delictes.

Grafitis. En el seu segon apartat, el nou text normatiu preveu actuar davant els grafitis en els àmbits públic i privat, i en el tercer, contra els actes vandàlics.

Assetjament de carrer. L'ordenança advoca per la prevenció de comportaments sexuals inadequats, com l'assetjament de carrer que encara pateixen les dones, amb la finalitat de generar major protecció i amb faltes molt greus de fins a 3.000 euros.

Mediació. En el capítol 9 queda recollida la mediació com a manera de resoldre conflictes entre parts enfrontades.