'El hormiguero' reúne virtualmente a Enrique Iglesias y Tamara Falcó

Los espectadores de El hormiguero esperaban ver este jueves en el espacio de Antena 3 el encuentro en directo en el plató de Tamara Falcó y Enrique Iglesias, que finalmente sucedió, pero virtualmente, ya que ninguno estuvo junto a Pablo Motos físicamente.

El cantante aprovechó su presencia en el programa para presentar su nuevo disco, Final Vol.1, que se lanzará este viernes a nivel mundial, y tras charlar con el presentador sobre el álbum o su próxima gira, pasaron temas más personales.

"¿Te levantan el ánimo tus tres hijos cuando estás de bajón?", le preguntó el valenciano. "Cuando los veo me ponen de buen humor, me lo paso genial con ellos, ser padre es algo que nunca me imaginé cómo sería, pero soy muy feliz con ellos, por eso me gusta estar mucho en casa", afirmó el invitado.

“Ser padre es algo que nunca imaginé y me siento afortunado y feliz” - @enriqueiglesias le encanta estar en casa con sus hijos #IglesiasEH pic.twitter.com/6WKRKYqTkI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2021

También explicó las características que, para él, debería tener un buen padre: "Paciencia, escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás siempre con ellos, aunque no estés físicamente, y que siempre van a poder contar contigo", afirmó el artista.

Pero también tuvo tiempo para recordar algunas anécdotas de su infancia: "Era tremendo, si veía una parada de autobús tiraba un petardo, por ejemplo, estaba un poco tocado cuando era un chaval".

"Una vez perseguí a una niña con un spray de caca. Estábamos en tenis y ella me pegó un raquetazo... acabé en el hospital, pero ahí aprendí la lección. Tamara me sigue trayendo a Miami un spray de esos cada año".

El presentador también destacó su faceta más bromista con el móvil: "Le pido el teléfono a alguien con quien esté y empiezo a mandar mensajes con verdaderas burradas a gente que no conozco, aunque ahora he cambiado, ya no lo hago tanto".

En ese momento, el programa conectó con Tamara Falcó, que se encontraba en las cocinas del curso Le Cordon Bleu -por eso no acudió a El hormiguero este jueves-: "A la última persona a la que le hiciste esa broma fue a mi exnovio", recordó la colaboradora. "Por eso es tu exnovio... pero hace mucho que no lo hago", respondió el cantante.

Su reencuentro les causó una gran emoción, ya que "nos vimos en agosto cuando vino a despedirse de nuestra abuela -Beatriz Arrastia-", afirmó Falcó. "Estuve con ella, gracias a Dios llegué a tiempo, fue un momento muy emotivo, no suelo llorar y ese día lloré muchísimo. Va a ser nuestro ángel de la guarda".

"Pero a la vez me alegré de poder estar ahí con mi abuela, mi madre, Tamara y la familia", comentó Iglesias. "Enrique siempre está, en los buenos y en los malos momentos, siempre aparece, es un ángel de la guarda", admitió la hija de Isabel Preysler.

“Enrique siempre aparece en las buenas y en las malas. Es un ángel de la guarda” - @Tamara_Falco_ admira a su hermano @enriqueiglesias #IglesiasEH pic.twitter.com/BfIZpRwFoZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2021

Para concluir, el cantante rememoró la relación con su hermana cuando eran pequeños: "Yo tenía 8 años cuando nos vinimos a Estados Unidos a vivir. Fue muy difícil separarme de mi hermana y de mi madre, pero hablamos mucho, nos contamos todo y la quiero muchísimo".