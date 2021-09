Octavia Spencer se disculpa por haber sugerido a Britney Spears y Sam Asghari que firmasen un acuerdo prenupcial

Britney Spears y Sam Asghari han recibido miles de felicitaciones desde que anunciaran este lunes que habían decidido prometerse, un paso que la artista ha dado después de haber conseguido liberarse de la tutela de su padre. En una viral publicación de Instagram, uno de los comentarios que más destacó fue el de Octavia Spencer.

La actriz fue muy directa con la cantante y quiso asegurarse de que no tuviera más problemas legales en el futuro. "Hazle firmar un acuerdo prenupcial", le indicó muy directa, sin ningún mensaje de felicitación o incluso un emoticono. Desde entonces, la protagonista de Criadas y señoras ha recibido muchas criticas por algo que muchos han visto como malas maneras o impertinente.

Mensaje de Octavia Spencer a Britney Spears. INSTAGRAM

Aunque eran muchos lo que sugerían que la pareja llegase a un acuerdo antes de pasar por el altar, el mensaje de Spencer fue el que más llamó la atención. Por eso, consciente de que su ironía podría no entenderse a través de Instagram, ha decidido disculparse.

Ha publicado una fotografía de la feliz pareja en su cuenta y ha explicado que ha hablado con ellos para asegurarles que no había mala intención detrás de su chiste.

"Hace unos días Sam y Britney anunciaron su compromiso y yo siendo yo hice una broma", ha comenzado escribiendo. "Mi intención era hacerles reír y no herirles".

"He hablado con ellos en privado para disculparme", ha aclarado y ha añadido su apoyo a las fans de Britney "que la han ayudado a través del dolor y la han visto encontrar felicidad". "Estoy muy emocionada por ella", ha concluido.

El prometido de la intérprete de Baby one more time ha respondido y ha aclarado que no tiene ningún rencor hacia Spencer: "Eres muy amable, las bromas y los malentendidos vienen con el territorio".

Sam Asghari cada vez tiene más atención en redes sociales, especialmente desde que Spears decidiera borrar su cuenta, y también ha respondido a los miles de usuarios que pedían el acuerdo prenupcial.

Irónicamente ha defendido la prevención y la cautela: "Por supuesto que vamos a firmar un acuerdo prenupcial de hierro para proteger mi Jeep y mi colección de zapatillas por si algún día decime dejarme".