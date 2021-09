La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha vuelto a defender este jueves la decisión del Gobierno de implantar peajes en la red viaria española. Esta vez ha incidido en que "24 de los 27" estados miembros de la Unión Europea tienen implementado un sistema de pago por uso, por lo que el Ejecutivo "no se va a inventar nada". Además, ha asegurado que deberán estar desarrollados "en los próximos meses" para implantarlos antes de 2024, una fecha que su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, dejó en stand-by ante el rechazo a la medida por la oposición y la opinión pública.

Bajo estos términos se ha expresado la ministra en la comisión de Transportes celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado las líneas maestras de su departamento, del que cogió las riendas el pasado 12 de junio tras la salida de Ábalos. La medida fue anunciada por el socialista, pero la ministra Sánchez la hizo suya desde el primer momento, porque la ha defendido siempre que ha podido y porque figura en el plan de reformas pactado con el Gobierno con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos de recuperación.

Preguntada por los otros grupos políticos, ha señalado que había que "entrar a analizar cuál era la fórmula más idónea" para asegurar la financiación de la red viaria española. "Es un compromiso que asumimos no porque nos obligara la Unión Europea, sino que además lo incorporamos en los fondos de recuperación" que ya está recibiendo España. Es en este marco en el que ha señalado que solo tres estados miembros de la UE no cuentan con un sistema de pago por uso que sea "público, justo y homogéneo territorialmente, que no produzca agravios" entre territorios.

En la actualidad, Transportes está estudiando cómo llevar a cabo ese modelo, aún no concretado. Eso sí, en otras ocasiones Sánchez ha dejado claro que los peajes no se parecerán a los actuales, sino que se basarán en la distancia recorrida y tendrán, en principio, un coste inferior. Como plazos, la ministra ha avanzado que tendrán lista una propuesta en los "meses" venideros para que en 2024 ya estén funcionando. Cuestionada por el PP, la ministra ha rechazado que "celebrar" la liberalización de los peajes, una decisión que el Ejecutivo lleva acometiendo desde 2018, no es incompatible con defender los nuevos sistemas, que, según su versión, garantizarán la viabilidad de las infraestructuras y ayudarán a "garantizar" la seguridad vial.

Una medida con polémica

La polémica sobre los nuevos peajes comenzó el pasado mes de mayo, tras incluirlo España en el plan de recuperación. El plan presentado a Bruselas contemplaba "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", lo que se traduce en la posibilidad de introducir peajes en las autovías en 2024. El coste sería de un céntimo por kilómetro, por lo que ir, por ejemplo, de Madrid a Cádiz en coche costaría poco más de 6,5 euros.

Este anuncio provocó que la oposición se soliviantase e incluso la recogida de miles de firmas por parte de Javier Lorente, un joven cordobés de 25 años que reunió más de 220.000 firmas contra esta medida impositiva. Por ello, Ábalos decidió dejar en suspenso la medida ahora recuperada por Sánchez.

En uno de sus últimos plenos en el Senado como responsable de Transportes y Vivienda, el exministro aseguró que el Ejecutivo no implantaría los peajes si no había consenso. "Se trata de abordar el debate. El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", aseguró.