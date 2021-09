El projecte 'Goodbrother' de la UA aborda la privacitat en sistemes de vigilància per a la cura de persones majors

En el treball, coordinat per la UA i finançat per la Unió Europea, participen 37 països europeus, el Canadà, els Estats Units i Tunísia i té com a objectiu limitar la sensació de contínua vigilància dels sistemes basats en micròfons i càmeres per a la cura de persones majors, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El projecte busca promoure col·laboracions entre experts de diferents disciplines i països sobre aquest tema, tal com s'ha destacat en les reunions que han tingut lloc durant dos dies a la Seu d'Alacant de la UA.

En concret, ha sigut escenari de la trobada del comité directiu i dels diferents grups de treball en el qual participen més d'un centenar d'experts de 37 països europeus, el Canadà, els Estats Units i Tunísia amb 25 d'aquests experts de forma presencial i la resta de membres a través de videoconferència.

Els participants han abordat les qüestions legals, socials i ètiques associades amb l'ocupació de micròfons i càmeres per a monitoritzar persones majors o en situació de fragilitat, els mètodes per a preservar la privacitat de les persones monitoritzades i les solucions basades en vídeo i àudio per a un envelliment actiu i saludable que tinguen en consideració la privacitat els usuaris.

El professor Florez, coordinador del projecte, ha assenyalat algunes de les qüestions que s'han abordat en aquesta trobada com la importància d'integrar als usuaris finals en el disseny dels servicis de monitoratge, de manera que açò incremente la seua acceptació.

Una altra de les qüestions que susciten un major debat és el dels "desafiaments ètics d'aquestes tecnologies". La reunió també va servir per a assenyalar la importància que aquests sistemes complisquen els requisits del reglament General de Protecció de Dades de la UE i també de reduir costos d'aquestes solucions de monitoratge "per a evitar que açò impedisca la seua adopció per part de persones amb recursos limitats", ha assenyalat Florez.

GoodBrother està finançat amb 600.000 euros a través del programa Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia, COST, una de les xarxes europees intergovernamentals de coordinació de la investigació científica i tècnica europea. Aquest és el primer projecte COST que coordina l'Universitat d'Alacant.