Ford Almussafes retarda diversos dies d'ERTO per risc de falta de subministrament

20M EP

NOTICIA

La direcció de Ford Almussafes ha acordat traslladar diverses jornades d'ERTO previstes per a la setmana vinent a la fi de setembre per la disponibilitat actual de subministrament i la incertesa de si hi haurà suficients semiconductors per a completar el mes, segons fonts sindicals i del comité d'empresa.