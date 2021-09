Les distraccions al volant es consoliden com a principal causa dels accidents mortals a la Comunitat

Aquest dijous comença la campanya especial de vigilància i control fins al 22 de setembre, una iniciativa en la qual l'any passat es van controlar quasi 24.000 vehicles a les carreteres valencianes.

Són xifres que han donat a conéixer en una visita a un dels controls de la DGT el subdelegat en funcions del Govern a València, Luis Felipe Martínez; la cap provincial de Trànsit, Pilar Fúnez, i el tinent coronel cap del sector de Trànsit de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana, Javier Sánchez Ferragut.

En concret, la distracció està relacionada amb el 38% dels sinistres mortals durant 2020, fins a un total de 26. A nivell nacional és un factor concurrent en el 31% dels accidents amb víctimes mortals, detalla Delegació de Govern.

Per cinqué any consecutiu, les distraccions es posicionen com el factor concurrent més freqüent en accidents mortals, per davant del consum d'alcohol i drogues i de l'excés de velocitat.

Amb aquest tipus de campanyes es pretén conscienciar als conductors sobre el perill de determinades accions que suposen una distracció de l'atenció mentre es condueix. "No només hem d'insistir en la prudència i en el respecte de les normes de trànsit sinó també en la prevenció de totes aquelles conductes o hàbits que poden produir una tragèdia en la carretera", ha manifestat el subdelegat.

Entre les causes més freqüents de distracció al volant figuren l'ús del telèfon mòbil -multiplica per quatre el risc de patir un accident-, fumar i la utilització de navegadors.

En la campanya de control de distraccions duta a terme a la Comunitat al setembre de 2020 es van controlar 23.989 vehicles (5.739 en la província d'Alacant, 917 a Castelló i 17.333 a València), dels quals es van denunciar 764 (119 a Alacant; 37 a Castelló i 608 a València).