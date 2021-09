À Punt impulsa la informació "més social, més local" i de proximitat per a "estar al costat" de la societat valenciana

A més, en aquesta etapa, iniciada aquest mes de setembre, mostra la seua aposta també per les noves tecnologies, la realitat augmentada i els decorats interactius en els seus programes de notícies en televisió amb la finalitat d'"ajudar a comprendre més" els seus continguts" i "el relat de cada dia" i en favor de "la veracitat".

Així ho han indicat aquest dijous el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, i la directora d'Informatius, Raquel Pérez, en la roda de premsa que han oferit per a presentar les novetats informatives de la cadena per a aquesta temporada al costat del subdirector d'Esports, Ricardo Cobo, i presentadores dels espais previstos.

Costa ha afirmat que eixa etapa s'afronta "amb tot l'optimisme" a partir de la nova normalitat, amb la idea de tornar a les llars "d'una manera renovada" i amb la voluntat d'acostar-se a l'audiència valenciana i "conquistar" el seu "afecte". Igualment, ha ressaltat l'"embranzida" donada a la pàgina web, el reforç a la ràdio amb "moltes hores de programació pròpia" i l'impuls de la tecnologia en televisió per a estar a l'"avantguarda" com estan fent altres cadenes.

El responsable d'À Punt ha subratllat la decisió de "fer accessible la informació" després d'un any d'estadístiques i moltes dades derivades de la pandèmia de la Covid-19. "El nostre objectiu és fer comprensible la realitat que ens està acompanyant i fer-la més propera", ha exposat. Ha ressaltat que s'ha advocat per una "aposta informativa el més potent" possible i ha insistit en la incorporació de les noves tecnologies en apartats com el temps.

En la presentació s'han mostrat els nous decorats de l'estudi3 del Centre de Producció de Programes d'À Punt i la realitat augmentada, l'última tecnologia que usarà 'l'Oratge' dels informatius amb elements 3D en un entorn real. A més, canvia la taula d'aquests espais, ara més gran i modular per a donar cabuda fins a a set persones alhora.

L'estudi 3 estrena decorat i una nova pantalla gegant de 18 metres (videowall) per a projectar fotografies, vídeos i titulars; i per als informatius s'incorporen nous estils de la retolació i grafisme.

Raquel Pérez ha destacat l'estrena d'un nou plató en televisió i d'"una nova manera de fer". "Abans havíem de dir a l'audiència que estem ací i que hem tornat. Ara la societat ja ho ha assumit i ens coneix. És temps de comptar d'una altra manera", ha declarat.

"Ací és on volem i podem competir", ha dit, alhora que ha parlat de "proximitat". "Més social, més local. Ací és on caminem i on aquesta temporada volem caminar", ha manifestat. Així mateix, ha destacat que hi haurà espai per a notícies "que facen somriure" després de "molt temps" donant notícies tristes per la pandèmia. "Apostem també per notícies felices sense perdre el rigor periodístic", ha agregat.

La cadena comptarà amb informació en directe des de les 7.00 hores, amb l'obertura de la ràdio, que acaba amb a la 1.00 de la matinada amb el programa esportiu 'Línia de Fons'. La informació en la televisió es perllongarà fins a les 22.00 hores. Jessica Crespo oferirà "cinc hores d'informació de ràdio pura" de 7.00 a 12.00 hores en una proposta amb una primera part més informativa i una segona "més pròpia del magazín" que també comptarà amb una entrevista "potent" i diària "relacionada amb l'actualitat" de la jornada.

MAGAZÍN DIARI I MATINAL

El programa 'A la Ventura', en la passada temporada els divendres nit, canvia d'horari i format a partir del 13 d'octubre i es transforma en un magazín matinal diari de televisió, d'11.00 a 13.00 hores i de dilluns a divendres. Marta Ventura serà l'encarregada de conduir aquest espai i també el programa especial previst per al 9 d'Octubre.

L'aposta d'À Punt per la informació local comarcal es reflecteix també en el magazín de ràdio 'El Rall' que ara serà diari i que torna a la graella de 12.00 a 13.30 hores de la mà de Clara Castelló i Helena Montaner i amb la col·laboració de les emissores locals.

ESPORTS

Pel que fa al contingut esportiu, el subdirector d'Esports ha assegurat que la cadena vol, tant en ràdio com en televisió, "seguir sent el millor altaveu per a explicar i narrar en valencià allò que passa en les grans cites esportives", amb "especial atenció a aquelles amb protagonistes" de la Comunitat.

Ricardo Cobo ha assenyalat que a més es busca "donar visibilitat als esportistes i equips valencians de modalitats que habitualment no tenen cabuda en altres mitjans". Entre les novetats de la graella d'esports es compta amb nous col·laboradors i amb el canvi horari del programa 'Linia de Fons', de 23.00 a 1.00, en competència amb "les cadenes nacionals".