Cómo hacer esquejes de geranios

Los geranios son plantas realmente fáciles de reproducir a diferencia de otras variedades y una de las técnicas más habituales en el mundo de la jardinería para hacer que se reproduzcan es a través de esquejes. Pero, ¿cuál es la forma más adecuada de hacerlos? ¿Qué trucos hay que tener en cuenta?

Lo primero que hay que saber es que no todas las plantas son aptas para hacer esquejes, un método que consiste en cortar un trozo del tallo, de la raíz o de la hoja de la planta e introducirlo en una maceta con sustrato o en el suelo de un huerto para que continúe reproduciéndose.

¿Qué es un esqueje? ¿Cuándo es mejor hacerlo?



En este sentido, los esquejes de geranio son capaces de enraizar con gran facilidad, "por lo que se pueden realizar casi a lo largo de todo el año, siendo más corto el proceso desde la primavera hasta el otoño", explican desde la plataforma de productos para huertos urbanos y jardines, Mundo Huerto. Sin embargo, durante el invierno no es conveniente realizar esquejes porque "prácticamente no emitirán raíces hasta entrada la primavera", añaden.

El primer paso para realizar esta técnica es cortar fragmentos de tallo con hojas, mejor sin flores, y "retirar todas las hojas excepto un par de ellas en la parte superior". El segundo paso consiste en "reducir el largo del esqueje", ya que es suficiente con que sea de aproximadamente 10 centímetros de largo.

¿Qué herramientas se necesitan para estos pasos? Como explican los expertos de Verdecora, hay que elegir bien los elementos para la poda según los tallos. Si son blandos será suficiente con una tijera de poda de mano, mientras que si son arbustos o árboles pequeños será necesario una sierra rígida. En el caso de los geranios, bastará con la primera opción.

Pasos para hacer un esqueje con agua o tierra

El tercer paso es elegir la forma de hacer los esquejes: en agua o en tierra. Para hacerlo con agua, el primer paso será añadir tanta cantidad como sea necesaria en un recipiente. Tiene que cubrir "la mayor parte de los tallos de geranio, aunque quedando todas las hojas fuera del agua", añaden en Mundo Huerto.

Después, introduces los esquejes en este recipiente con agua y colocas los tallos con una cuerda para que queden a la misma altura y no se caigan. No olvides colocar bien las hojas para que no queden dobladas.

En el caso de hacer un esqueje con tierra, hay que plantarlo en una maceta con sustrato, fibra de coco o compost. "Lo importante es que sea un sustrato esponjoso, suelto y que retenga mucha humedad". Tienes que evitar la sequedad, por lo que hay que regarlo de forma abundante y colocarlos en un lugar húmedo y luminoso, pero sin que reciba la luz directa del sol.

Desde Verdecora señalan que lo más adecuado para los geranios, al igual que sucede con las begonias, es cortar un fragmento del tallo e introducirlo en un recipiente con agua hasta que salgan raíces.