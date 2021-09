La Federación Española de Caza llama a la movilización de los cazadores europeos en Bruselas por sus "ataques" al sector

Según ha señalado, la entidad federativa se siente "agredida" por las "nefastas imposiciones" de la Directiva hábitat, la directiva aves, la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, la prohibición de la tórtola común, la prohibición del uso del plomo "sin dar ninguna alternativa", el silvestrismo "e incluso el intento descarado de prohibir la caza de la perdiz roja", según indica la Federación Extremeña de Caza en nota de prensa.

En un encuentro mantenido con FACE y otras federaciones de caza europeas, la RFEC ha criticado "nuevamente" que la Comisión, "en su deriva conservacionista y anticaza", ha llevado al centro del debate a la actividad cinegética, "cuando la caza no es la mayor causa de la deficiente situación de las especies, ni la pérdida de biodiversidad se solucionará prohibiendo o limitando la actividad".

En declaraciones a los medios con motivo de la celebración en Badajoz de la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Feciex), Manuel Gallardo ha considerado que "ha llegado el momento de decir basta ante los continuos ataques de la CE a la actividad cinegética".

"Hace pocos días anunciábamos que la gran batalla está cada vez más cerca y no lo decíamos en vano", ha señalado, para apuntar: "tenemos un enemigo muy poderoso que, desde la distancia, nos somete cada vez más a la dictadura ecoanimalista y no lo podemos permitir. En 2022 nos veremos en Bruselas si Europa no cambia su postura".

Tanto FACE como todos los países que forman parte de la federación europea consideran que "ha llegado el momento de demostrar que los cazadores no están dispuestos a doblegarse ante la dictadura conservacionista venida de Europa" y que el próximo año deberá realizarse una "gran" manifestación a las puertas de la Comisión Europea en Bruselas, ha concluido.