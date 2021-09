Así es la nueva casa de dos plantas de Kiko Rivera e Irene Rosales que les permitirá vivir alejados de la prensa

Kiko Rivera e Irene Rosales están viviendo un año de numerosos cambios en lo profesional y en lo personal. Y es que mientras la modelo se mantiene alejada del plano televisivo, el Dj ha vuelto a los escenarios, así como también se ha dejado ver en varias ocasiones por los platós de Mediaset. Además, la pareja adquirió recientemente un lujoso coche, y ahora se ha mudado a una nueva casa.

En concreto, se trata de una vivienda ubicada en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta que les permitiría disfrutar de su "intimidad". "Estoy a pie de calle, en un lugar de paso, y cuando no recibo cartas está la prensa o gente que quiere hacerse fotos", llegó a decir la influencer en Viva la vida, programa donde ya manifestó su deseo de cambiar de hogar.

La fachada, que se encuentra muy cerca de su antigua casa, está pintada en color teja y tiene dos plantas y terraza. Además, en la inferior tiene una cochera que permite acceder directamente a la vivienda, lo que permitirá a la familia rehuir de las preguntas de la prensa.

La casa está todavía sin terminar, aunque ya se pueden apreciar varios espacios tapiados que podrían destinarse, en un futuro, a distintos locales comerciales. Y es que, pese a que la familia buscaba una casa con jardín y piscina, parece que su nuevo hogar les ofrece todo lo que necesitan.

La prensa ha podido fotografiar este jueves a la exconcursante de GH DÚO junto a su hijas saliendo de su nueva residencia. Unas imágenes que confirman la atención plena que Rosales les está prestando, tal y como explicó esta semana en Instagram.

"Carlota pasa a infanta y Ana a primaria. He estado más liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. Así que no alarmaros que no hay nada de que preocuparse. Nada más tenga un poco más de tiempo, vuelvo a daros el coñazo", explicó.