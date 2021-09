Manresa dice que "no puede precisar" cómo va el estudio de la internacionalización de los servicios informativos de IB3

Así ha respondido este jueves durante la Comisión de Control parlamentaria sobre IB3 a una pregunta del diputado del PP Antoni Fuster. Manresa ha recordado que el plazo para presentar este estudio acaba a finales de año, un informe en el que trabajan conjuntamente las consellerias de Presidencia y Hacienda.

Asimismo, el director del ente público de Baleares ha subrayado que la redacción de los servicios informativos de IB3 es la "única de Baleares donde no ha habido reducción de personal en los últimos cinco años".

Anteriormente, Manresa ha respondido a una pregunta de control de la diputada de El PI Lina Pons sobre el presupuesto de IB3 para 2022. El director ha confirmado que está pre proyectado una cantidad de 33.400.000 euros, unos 200.000 euros menos que en 2021 porque "ya se ha hecho una inversión tecnológica contemplada en los anteriores presupuestos".

"Será un presupuesto continuista para seguir en la misma línea de consolidar la posición de liderazgo informativo a nivel regional", ha recalcado, a la vez que ha rechazado la posibilidad de "reducción de los sueldos ni de personal".

En otra pregunta sobre las diferencias salariales en IB3 realizada por el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà, el director del ente público balear ha aseverado que "no tiene constancia" de que ningún trabajador de Dalton "cobre ofensivas diferencias salariales".

Ferrà se ha remitido a diferentes denuncias realizadas por trabajadores sobre distintos sueldos realizando las mismas tareas. "A mí no me consta. He visto comentarios en las redes y he pedido información, pero me han explicado que eran conceptos de nóminas por antigüedad", ha concluido Manresa.