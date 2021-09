El PP insta al gobierno local a elaborar una oferta de empleo público "acorde a las necesidades" del Ayuntamiento

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal Javier Carazo, quien ha lamentado que el alcalde, Julio Millán, y el edil de Personal, Carlos Alberca, "únicamente se han dedicado a terminar de ejecutar la OEP aprobada por el Partido Popular el pasado 2017, sin que hasta la fecha hayan sido capaces de establecer un proyecto serio, riguroso y real en materia de personal".

"Ya conocemos cual es la forma de proceder del PSOE en materia de personal, que no es más que el continuo desprecio de los empleados públicos municipales y el despido de aquellos trabajadores que no les interesa por puro interés político", ha afirmado, no sin criticar la "dejadez y desidia" en un área tan importante.

A su juicio, no pueden vincular esta situación a las dificultades económicas, "porque ayuntamientos como Jerez, del que tanto se acuerdan, ha sido capaz de elaborar y sacar adelante su OEP con 72 plazas".

"Ya vamos conociendo cuales son las prioridades en materia de personal de Millán, después de los procesos selectivos que está convocando y la externalización de trabajos que perfectamente podrían realizar empleados municipales", ha añadido.

Carazo ha apuntado que "es notable la falta de puestos técnicos o jurídicos", pero "el PSOE ha preferido ofertar puestos de trabajo como responsable de sauna o monitores y, lo que puede ser peor aún para el interés general, que no es más que incrementar la temporalidad de los empleados públicos municipales mediante la contratación de interinos para parchear las necesidades del Ayuntamiento".

En este sentido, el edil del PP ha manifestado que existe "una necesidad de personal en áreas fundamentales", como policía local, bomberos o personal técnico/jurídico que puedan mejorar la situación de los servicios públicos municipales".

Ha agregado que, "a pesar de que la última estuvo vinculada a los presupuestos municipales -esos de los que la concejal de Hacienda, María Orozco, resaltaba que eran inconsistentes pero que están usando tan alegremente, ahora no se pueden escudar en la imposibilidad presupuestaria, ya que pueden hacer las modificaciones necesarias para dotar presupuestariamente las mismas.

"Ya vamos por el tercer año de mandato y no existe una planificación seria y rigurosa en el área de Personal, donde ya se ha sufrido un varapalo judicial a la forma de actuar socialista, basada en el ordeno y mando sin contar con los sindicatos", ha recalcado, no sin aludir a sus posibles efectos en la RPT.