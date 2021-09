Más de medio centenar de empresas firman el Pacto por la Movilidad Sostenible para impulsar el cambio

Más de medio centenar de organizaciones han firmado este jueves el 'Pacto por la Movilidad Sostenible', un documento con el objetivo de impulsar el cambio a través de una serie de principios de actuación.

La firma, organizada por la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible (EMS), se ha celebrado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Con ello, ha señalado la directora de Desarrollo de la EMS, May López, "no solo buscamos que nuestros miembros se comprometan. También queremos servir de guía para todas aquellas organizaciones que todavía no son conscientes de los cambios normativos que se están estableciendo".

Así, los miembros reunidos en la asamblea anual se han comprometido a seguir los 10 principios que se establecen en el documento "para facilitar la toma de acción y ayudar a establecer acciones conjuntas para la consecución de los objetivos marcados por Europa a y a los que nos hemos comprometido como nación", explica EMS en un comunicado al que ha tenido acceso 20minutos.

Así, se han propuesto "pivotar cualquier compromiso con la movilidad sostenible de cualquier organización" mediante diez objetivos: priorizar la sostenibilidad, planificar la minimización de impactos, medir el impacto de la movilidad, mejorar la neutralidad climática, actuar minimizando el impacto ambiental, implicar a empleados clientes y proveedores, asignar responsables, colaborar con otras organizaciones, reportar los resultados alcanzados e impulsar el cambio mediante la comunicación.

La jornada ha contado también con la presencia de María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, quien ha celebrado la firma, pues considera que el cambio hacia la movilidad sostenible es "una transformación que debemos llevar a cabo, conjuntamente, el sector público, el sector privado y los propios ciudadanos a través de sus decisiones".

Además, Rallo ha destacado los fondos 'Next Generation', una inversión que debe acometer "el papel transformador que se espera", y que contribuya a mejorar "la calidad de vida de las personas, la robustez de las empresas y a crear nuevas oportunidades de negocio".

Entre las organizaciones firmantes del Pacto por la Movilidad Sostenible se encuentran Addares, ADER, AEDIVE, Allianz Seguros, Alfil Logistics, Alphabet, ALSA, Andamur, ASTIC, Centro Español de Logística, COGITI, Cruz Roja Española, Cycling-Friendly, Decathlon, El Corte Inglés, EMASESA, emovili, etecnic, ETRA, EVBox, Fraikin, Fundación Conama, Fundación Juan XXIII Roncalli, Gas & Go, GiC, Ideagenia.com, Inquieto, Mediapost, Mondial Relay, Monty Bikes, Motorpress Ibérica, NACEX, Norauto y Renault Trucks.

Premios Internacionales de Movilidad

Además, durante la jornada, la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible también ha lanzado la 2ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS, 'Impulsando el cambio', que cuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.

Con los premios buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado, así como visibilizar los casos de éxito. Durante la presentación de esta segunda edición, que también se ha dado este jueves, se ha anunciado la apertura del plazo para presentar las candidaturas, que finalizará el próximo 22 de febrero de 2022.

Las categorías son:

Empresa pública

Empresa privada – Gran empresa

Empresa privada – PYME

ONG, Fundación, Asociación, Otros

Municipio Grande

Municipio Mediano – Pequeño

Servicio

Producto

Internacional

Premio Especial de Movilidad al Trabajo

Premio Especial Investigación, Premio Especial Estrategia y Premio Especial Impulsa.

Los finalistas se preseleccionarán en marzo y el trabajo del jurado culminará el 5 de mayo, fecha en la que se anunciarán los ganadores que se darán a conocer en la gala de entrega de los galardones.

Esta segunda edición cuenta con la colaboración de medios de comunicación como Atresmedia, Autopista, BIKE, Capital Radio, Corresponsables, Diario Responsable, Ecogestiona, El Mercantil, FuturEnergy, GEO, Intereconomía, Logística Profesional, Oxígeno y Sport Life para dar visibilidad a las buenas prácticas e iniciativas en movilidad.