Desallotjades tres famílies de l'edifici en ruïnes del número 11 del carrer Manuel Arnau

Les persones que hui han hagut d'abandonar l'edifici lamenten que no se'ls ha oferit una alternativa residencial satisfactòria i afirmen que, malgrat d'haver-ho intentat, és quasi impossible aconseguir un lloguer, ja que no compten amb nòmina i cap propietari els vol arrendar. Entre els desallotjats, figura una família amb dos fills menors.

El col·lectiu Construint Malilla, que ha convocat diverses mobilitzacions per a reclamar a les institucions un atenció adequada a aquestes persones, insisteix que aquestes famílies han de tindre "solucions dignes i no pegats".

En aquest sentit, una portaveu del col·lectiu ha assegurat a Europa Press que alguns integrants de Construint Malilla els han oferit les seues vivendes de forma transitòria, però ha recalcat que l'administració ha de trobar la solució definitiva al problema.

Així mateix, des de la plataforma lamenten que, en aquesta ocasió, l'actuació policial ha sigut "desproporcionada", ja que s'ha barrat l'accés al carrer, per la qual cosa els representants d'aquest sindicat de barri que es "concentraven de forma pacífica" no han pogut acostar-se al lloc.

"Portem temps lluitant per aquesta causa i no ens anem a doblegar. L'Ajuntament i la Conselleria tenen la responsabilitat d'oferir vivenda a les persones en situació de vulnerabilitat", asseveren.

Per la seua banda, des de la Regidoria de Benestar Social han comentat a Europa Press que aquestes persones disposen de la possibilitat d'acudir a un alberg. No obstant açò, des de Construint Malilla apunten que hui mateix un dels afectats ha sol·licitat quedar-se en un alberg i "no ha pogut" en aquest moment per falta de plaça, a més de que es tracta d'una solució momentània.