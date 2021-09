El tradicional calendario de Down Sevilla para 2022 mostrará 12 rincones con encanto de la provincia

Así se lo ha trasladado el presidente de dicha entidad social, Florentino González, al máximo responsable de la corporación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, en un encuentro que ambos han mantenido este jueves. En este marco, Villalobos ha vuelto a ofrecer a la asociación "toda la cobertura posible y los espacios de los que disponemos para la presentación del decimonoveno Calendario de la Solidaridad, porque ya es un hito dentro de las fechas señaladas en la ciudad y en toda la provincia y porque, además, estamos contribuyendo a la inclusión de las personas que se integran en dicha asociación".

En un comunicado, la Diputación señala que en la actualidad Down Sevilla la integran más de 350 familias y atiende a 260 personas con síndrome de Down. Dentro de sus actividades, la edición del calendario cumple un doble cometido, ya que por un lado es una de las mayores campañas de sensibilización que desarrolla la entidad, y por otro lado, dan a conocer su trabajo y objetivos a toda la comunidad.

En relación a la temática elegida para las imágenes que ilustren el calendario de 2022, González ha remarcado que se quiere "enseñar los rincones más particulares y destacados que tienen los municipios elegidos, ilustrando cada mes con una de esas localidades y sumando en esas localizaciones la presencia de personas con síndrome de Down".

La Asociación Síndrome de Down Sevilla fue fundada en 1995 para mejorar la calidad de vida de las personas que pertenecen a dicho colectivo, promoviendo su inclusión social y la de sus familias. Para ello, Down Sevilla desarrolla diferentes servicios y programas que abarcan todas las etapas de la vida de la persona, desde su nacimiento hasta el final de la etapa adulta. El objetivo es que las personas con síndrome de Down alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades, facilitando así que puedan formar parte activa de su comunidad como ciudadanos de pleno derecho.