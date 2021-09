PP condiciona apoyo a las cuentas a un "giro radical" en la política fiscal de Espadas y la bajada de impuestos

En una nota de prensa, el portavoz del PP, Juan de la Rosa, ha manifestado que, "ahora más que nunca, exigimos a Espadas con contundencia un giroradical en la política fiscal porque los sevillanos necesitan que bajen losimpuestos y las tasas"; y ha añadido que "Sevilla no puede esperar más, ymenos aún a un alcalde que no ejerce y a un Gobierno municipal que estádormido, a la espera de las decisiones que tome el PSOE".

Así, el portavoz popular ha anunciado su propuesta para las ordenanzasfiscales, entre las que destaca una bajada del 14,7 por ciento de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales; una bajada del coeficiente de situación del IAE un 15 por ciento de media; la bonificación en el IBI a inmuebles de comercio, ocio, hostelería y actividades turísticas declaradas de especial interés por circunstancias sociales o de fomento del empleo y la bonificación en el IAE a las actividades de comercio, ocio, hostelería, o actividades turísticas declaradas de especial interés porcircunstancias sociales o de fomento del empleo.

Asimismo, esta formación ha planteado una mayor bonificación en la plusvalía en transmisiones 'mortis causa', tanto en viviendas habituales como en locales afectos a actividades económicas, y una mayor reducción de la tasa de basura en locales en los que se ejerzan actividades de comercio, ocio, hostelería, o actividades turísticas, así como una reducción de la tasa de licencia de obras y mayores bonificaciones en el impuesto de construcciones.

De la Rosa ha destacado que "es el momento de afrontar la modificación de las ordenanzas fiscales, arrimar el hombro y plantear cambios rotundos que hagan de Sevilla una ciudad más atractiva y competitiva, como están haciendo otras ciudades, que no quieren quedarse atrás en la atracción de población e inversiones para el crecimiento del empleo".

En opinión del portavoz popular, "el Ayuntamiento dispone de los recursos necesarios para afrontar esa bajada, ya que se cumplen los principios de estabilidad gracias a la normativa que el Partido Popular aprobó para sanear las haciendas locales después de años de derroche de gobiernos socialistas,y es posible bajar impuestos", al tiempo que ha añadido que "de hecho, todos los años el Ayuntamiento pide préstamos para inversiones que después no lleva a cabo, sobrando más de 150 millones de euros que no se gastan por incapacidad de gestión, por lo que no es justo que sigamos pagando impuestos tan altos".

Además, el dirigente popular ha recordado que "las familias han soportadorevisiones catastrales al alza que han supuesto incrementos en el IBI, laplusvalía y otros efectos colaterales como ayudas en becas, subida delIRPF o del impuesto de patrimonio, además de otras subidas en licenciasde obras, impuesto de vehículos o la tasa de cementerio, entre otras"; y haresaltado que "las empresas han padecido la subida del impuesto deactividades económicas, en más de un 15 por ciento, y del IBI, en algunasllegando el incremento del recibo a superar el 55 por ciento".

"Es hora de que los sevillanos noten en sus bolsillos una bajada de impuestos, y de que se les devuelva el esfuerzo que han hecho en los últimos años. Son muchos los sectores afectados por la crisis, y están clamando que sean oídos, por lo que no podemos consentir más cierres de negocios" y ha recordado que "el propio CESS advirtió, en su informe para la aprobación de las vigentes ordenanzas fiscales, que las medidas adoptadas en 2021 resultarían insuficientes, que no supondrían escudo social frente a la crisis y que no provocarían movimiento económico ni generación de empleo", ha concluido.