Les activitats escolars de la Fira del Llibre de València recuperen el format presencial

Fins al 22 d'octubre, durant els matins dels dies lectius, es realitzaran 97 sessions repartides en 46 activitats, la qual cosa possibilitarà la participació de més de 7.000 alumnes, segons ha explicat l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.

Com en anteriors edicions, tant la Fira com les editorials participants han organitzat una sèrie de propostes entorn de temes tan diversos com la màgia, l'apicultura, els curtmetratges, els Rondalles d'Enric Valor o l'economia circular per a xiquets, a més de diferents trobades amb autors com Xavi Sarrià, Na Pai, Uriol Giliberts o Isabel Canet.

També tornen els tallers d'animació lectora, impartits en valencià i castellà, que enguany seran 'El samurái y los tres gatos', 'Espantacriatures', 'I tu què mires?', 'Interestel·lar contes màgics de l'univers' i 'Jocs poètics'.

Una altra de les modalitats són els espectacles en directe, enguany a càrrec de Rodamons Teatre, Depaper, Francesc Anyó y Andreu Valor, Eva y Ester Andújar, Luigi Ludus, Versonautas i Elisa M. Matallín.

Per la seua banda, els contacontes participants en aquesta edició seran Carles Cano, Susu Benítez, Gran Jordiet, Domingo Chinchilla, Blai Senabre, Núria Urioz, Silvia Colomer y Almudena Francés.

Totes les activitats i els formularis d'inscripció estan ja disponibles en la pàgina web de la 56 Fira del Llibre.