¿Qué buscan los usuarios en Google?

Cada mes, el equipo de Investigación e Insights de Google Ads analiza los datos de las búsquedas de millones de usuarios, así como sus comportamientos, con el objetivo de identificar tendencias clave del mercado.

Las búsquedas realizadas este verano indican que los usuarios siguen mirando hacia el futuro cada vez con más confianza. Muchos tienden a explorar sus opciones profesionales mientras que las empresas vuelven al trabajo de oficina y abren más oportunidades de empleo. Esto se ve por el aumento de búsquedas de conceptos como “solicitud de empleo”, " equilibrio entre la vida profesional y la personal”, “correo de seguimiento tras entrevista de trabajo” e, incluso, “cómo escribir una carta de dimisión”.

Al mismo tiempo, las opciones de ocio cada vez pesan más. Por ejemplo, están aumentando las consultas sobre los requisitos para los viajes internacionales tras la pandemia. También se ha detectado el aumento del interés en otros temas como el medio ambiente o el voluntariado. Puedes consultar el resto de búsquedas y las conclusiones del equipo de Google sobre las tendencias clave del mercado en este artículo del site de Think with Google