Ana Rosa Quintana avisa a sus amigos negacionistas si no se vacunan: "No los voy a ver, creía que eran inteligentes"

El programa de Ana Rosa estaba informado este martes que cada vez más países se plantean suministrar la tercera dosis a sus ciudadanos. La presentadora del magazine matutino ha anunciado en directo que si el Ministerio de Sanidad de España da luz verde a una tercera dosis, ella lo tiene claro, se volverá a vacunar.

"Yo ya te digo, como haya una tercera dosis, y entre lo que se decida, yo creo que ya entro en todo, aquí está el brazo, voy la Piñera a vacunar", ha comentado Ana Rosa. La periodista ha aprovechado para arremeter contra los negacioncitas del covid, o aquellos que libremente han decidido no vacunarse. La presentadora dice que respeta la elección de cada uno, pero que entiende que la imprudencia de unos pocos puede poner en riesgo la salud de otros.

"La gente que no se quiere vacunar, lo digo de verdad, conozco gente supuestamente inteligente, o yo creía que eran inteligentes hasta este momento, que no se están vacunando", ha comentado Quintana indignada. Entonces, la comunicadora ha recordado como los datos de incidencia acumulada y muertes por covid han disminuido desde que se empezó a inocular la vacuna.

.@anarosaq sobre cuando se apruebe la tercera dosis en España: "Yo entro en todos esos grupos, aquí está el brazo, voy la primera a vacunarme" #AR16S https://t.co/bkFxjA26tl — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 16, 2021

"No están viendo que ya no se muere tanta gente en los hospitales, que no hay tanta acumulación de féretros, no están viendo que la vacuna es la única solución...", ha añadido la conductora del magazine matutino. Por último, la periodista se ha advertido a algunos de sus colegas: "Los vacunados tenemos que empezar a ser muy serios con amigos o familiares: '¿tú no te quieres vacunar?' De acuerdo, pero normalicemos decir 'yo no te voy a ver'".