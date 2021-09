Bioparc València, premi Travellers' Choice 2021 de Tripadvisor

Per a Bioparc és "molt important" aquesta distinció, ja que ha rebut aquest premi de forma consecutiva durant els últims 11 anys.

Aquest premi reflecteix les opinions i puntuacions dels visitants després d'haver viscut #ExperienciasBioparc. "Obtindre el premi en aquesta ocasió ha sigut doblement gratificant ja que és un reconeixement al gran esforç realitzat per a mantindre els alts estàndards d'excel·lència del parc compatibilitzant-lo amb l'establiment de les necessàries mesures de seguretat", han subratllat.

Ara, al setembre, Bioparc València permet "allargar l'estiu" i aprofitar les agradables temperatures. Bioparc obri tots els dies de l'any. Fins al 12 d'octubre l'horari és de 10 a 19 hores i a partir d'eixe moment es podrà visitar fins a les 18 hores.

Es manté la recomanació de compra en línia per a les entrades i és necessària reservar la visita per als passes B! com a forma de garantir la disponibilitat d'entrada i el compliment d'aforaments. Segueixen també totes les normes establides per les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat i salut per la Covid-19.