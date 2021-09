Quién es Emmy Russ, la concursante alemana que está revolucionando 'Secret Story'

Primeras nominaciones en Secret Story, el nuevo reality de Telecinco. Chimo Bayo, Cristina Porta y Emmy Russ son las tres personas nominadas esta semana que se enfrentarán a la decisión de la audiencia. Pero, ¿quién es Emmy Russ que está dando tanto de que hablar dentro de la casa de los secretos?

A la joven alemana de 22 años le echaron en cara su falta de higiene y de sinceridad durante las nominaciones y es evidente el conflicto entre los concursantes. Se autoproclama como la reina de los realities en Alemania y ha trabajado como modelo. Asimismo, cuenta con cerca de 200.000 seguidores en Instagram y se ha convertido en una influencer en esta red social.

"Una barbie sí, pero tendré que demostrar lo lista que soy"

Ella misma se define como caprichosa y, sin duda, ha causado sensación en el reality. Es de origen alemán, nació en la ciudad de Hamburgo y actualmente tiene su segunda residencia en Madrid. Es una estrella en la televisión alemana al haber participado en numerosos concursos desde el año 2017.

Se considera una persona arrogante y con la que es mejor no meterse. "Una cosa buena que tengo es que a mí no me conocen, así puedo enseñar mi mejor lado, al principio al menos". Esta es su carta de presentación para el programa de Mediaset.

Su verdadero debut en el mundo del entretenimiento se produjo con su participación en Celebrity Big Brother donde fue protagonista de multitud de conflictos con sus compañeros y compañeras. "La primera impresión que tendrá la gente cuando me vea es que soy una barbie, que soy tonta. Una barbie sí, pero tendré que demostrar lo lista que soy", decía en su vídeo de presentación para Secret Story.

Y parece que ya está desvelando algunos de sus secretos. Según ha contado a sus compañeras Fiama y Sandra Pica, tuvo un romance secreto con Cristian Jerez, concursante de La isla de las tentaciones 2. La joven alemana ha asegurado que tuvo una relación seria y que incluso conoció a su familia.