Induráin confía en llegar al 90% de la población vacunable en octubre y dice que "vamos a pelear cada vacuna"

Induráin ha visitado este jueves el punto de vacunación instalado en el Pabellón Universitario de la UPNA, en el último día de su actividad, para agradecer la colaboración de esta institución y del personal que trabajado en estas instalaciones. Ha estado acompañada por el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo, y el gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha destacado que el proceso de vacunación ha sido "un éxito colectivo del sistema sanitario y de una sociedad que está respondiendo con solidaridad y compromiso". Y ha resaltado que la Comunidad foral se acerca al millón de dosis administradas y a las 505.000 personas con pauta completa, lo que supone un 76,4% de la población, cifra que asciende al 86,8% si se cuentan los mayores de 12 años -la población vacunable-.

"Las vacunas están funcionando muy bien", ha resaltado Induráin, que ha señalado que los beneficios de la vacunación marcan "un antes y un después en la pandemia" que está siendo "claro y tangible" en dos ámbitos. Por un lado en el sistema sanitario donde, ha remarcado, las vacunas han evitado se han evitado 12.300 infecciones sintomáticas, 2.700 ingresos hospitalarios, 300 ingresos en la UCI y 1.100 defunciones por esta causa. Asimismo, ha destacado que en la quinta ola vacunación ha prevenido el 43% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones, el 76% de los ingresos en la UCI y el 95% de las defunciones.

Por otro lado, ha destacado los beneficios desde el punto de vista "económico, social y emocional", que está permitiendo que "vayamos flexibilizando y vayamos hacia un escenario de recuperación de gran parte de la actividad y de la vida diaria". Un "gran logro colectivo" que "no hubiera sido posible sin la gran implicación y esfuerzo del sistema sanitario en todos sus niveles y estamentos" y de la "coordinación interdepartamental e interinstitucional".

En este sentido, ha indicado que en los puntos de vacunación de la UPNA y Maristas se han administrado más de 450.000 dosis a 242.000 personas, "prácticamente la mitad de la vacunación en Navarra". Igualmente, ha expresado su "sincero agradecimiento" con los más de 240 profesionales "que han trabajado sin parar de lunes a domingo para estar donde estamos".

Santos Induráin ha explicado que se inicia una "nueva fase" en el proceso de vacunación con un "redimensionamiento" dirigido a un modelo "más selectivo" y "muy proactivo" con las "repescas" y nuevas citas para "ir a los nichos que nos parece importante captar". Así, ha explicado que se mantendrá el punto de vacunación sin cita en Forem.

"Vamos a ir persona a persona", ha manifestado la consejera, que ha afirmado que "a lo largo de octubre es realista decir que lograremos vacunar al 90% de la población mayor de 12 años, pero aspiramos a más". "Somos muy ambiciosos y vamos a pelear cada vacuna y cada décima", ha insistido.

No obstante, ha remarcado que "la pandemia no ha terminado, por eso insistimos en las medidas preventivas" si bien ha valorado los "avances" esta semana con incidencias por debajo del medio centenar de casos y con un descenso en los ingresos en la UCI, donde permanecen 15 personas. "Seguimos con el control del Covid pero seguimos también en todo el sistema sin parar" para dar "respuesta a atención no Covid y dando respuesta a las necesidades en salud que sigue teniendo la ciudadanía".

Por otro lado, Santos Induráin ha expresado el apoyo del Gobierno foral a la propuesta que se debate este jueves en la Comisión Interterritorial de Salud de administrar una vacuna adicional a los usuarios de las residencias de mayores y ampliarlo "al resto del grupo 7", las personas consideradas de "muy alto riesgo", entre los que se encuentran los inmunodeprimidos o enfermos oncológicos.

"RECONFIGURACIÓN" DE LA PLANTILLA

Preguntada sobre qué va a pasar con el personal contratado para trabajar en estos puntos de vacunación que ahora finalizan su actividad, Santos Induráin ha señalado que "aquí ha habido una contratación de personal, hay personal que está previsto que pase a zonas básicas de salud como refuerzo de la Atención Primaria y en otros casos habrá una desescalada lo mismo que está habiendo en otros aspectos". "La desescalada tiene que ir unida a la situación que tenemos en este momento y a las necesidades", ha agregado.

En este sentido, el gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, ha destacado que "acaban unas tareas pero tenemos otras que están pendientes para las cuales va a ser necesaria la gente". Así, ha señalado que va a haber una "reconfiguración de la estructura de la plantilla actual para orientarnos hacia las necesidades futuras, que lógicamente van a ser mayoritariamente las no relativas a Covid".

Induráin ha precisado que "siempre tendremos que tener, tanto en rastreo como en otros lugares, un retén para la atención Covid" porque "no hemos acabado" y "tendremos que ver si quizás puede haber repuntes u otras pequeñas olas que, aunque no esperamos que tengan la repercusión que han tenido las anteriores, tiene que haber un personal que esté allí para el control".