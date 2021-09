Av.- Teresa Ribera diu que les mesures per a baixar el preu de la llum es notaran ja en la factura de setembre

Així ho ha manifestat en el Fòrum Alacant, que se celebra en la Casa Mediterrani, on ha impartit la conferencia 'Transición ecológica e inclusión: un reto y una oportunidad de país', en presència del president de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

A preguntes dels assistents sobre la tarifa de la llum, la ministra ha assenyalat que les mesures adoptades dimarts passat al Consell de Ministres, i que entren hui en vigor, es notaran en les liquidacions que s'hagen de fer en les pròximes setmanes, en la part proporcional corresponent al mes de setembre.

Ribera ha indicat que s'han de dur a terme "mesures estructurals tant des del punt de vista regulatori com en inversions, que canvien la manera en què produïm i consumim" però atés que açò no sempre té efectes immediats, també cal adoptar "mesures conjunturals i tocar els alguns elements de la factura", com s'ha fet en aquesta ocasió, davant les "turbulències" que ha provocat el "desajustament" entre oferta i demanda en el marcat majorista d'energia que s'està registrant des d'aquest estiu.

MESURES DE CARÀCTER "CONJUNTURAL"

En aquest sentit, ha volgut deixar clar que el conjunt de mesures aprovades dimarts passat "tenen un marcat caràcter conjuntural", de manera que les subhastes d'energia a les quals aportaran de forma obligatòria els grans operadors rellevants de generació elèctrica del país es poden seguir convocant i la gran indústria o xicotetes comercialitzadores poden licitar per eixa energia, ha garantit.

"Potser es facen diverses convocatòries però d'entrada tindrem una que ens permeta tindre un preu assegurat per a aquells que guanyen en la subhasta durant l'any 2022", ha puntualitzat.