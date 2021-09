Les Corts rebutgen una proposta de Cs per a flexibilitzar els criteris de publicitat en À Punt

La iniciativa s'ha debatut a la comissió de Radiotelevisió Valenciana i l'Espai Audiovisual de les Corts aquest dimecres. Només el PP ha donat suport a aquesta proposta, que ha comptat amb el vot en contra dels tres partits del Botànic i de Vox. PSPV, Compromís i Unides Podem han emplaçat Ciutadans a mostrar el seu suport al sector audiovisual defensant un augment del pressupostos als Pressupostos de la Generalitat per a 2022, que es votaran a final d'any.

Com a síndica de Cs, Ruth Merino ha criticat el retard de l'aprovació definitiva del contracte programa d'À Punt per al període 2021-2023, al que el consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) va donar el vistiplau el passat mes de desembre, i ho ha atribuït a la "desídia" de la Generalitat per a convocar la comissió mixta que ha de validar-lo per a la seua ratificació final a Les Corts.

Davant aquesta situació, el grup 'taronja' aposta per un contracte programa "més eficaç i realista" i que tinga en compte els resultats de l'anterior, a més de potenciar la col·laboració amb altres televisions autonòmiques, estatals i europees per a revitalitzar la indústria audiovisual valenciana "tan colpejada en els últims anys" i visibilitzar el talent creatiu de la Comunitat

Cs també vol que la radiotelevisió pública faça un "major esforç" per a millorar els índexs d'audiència i els ingressos publicitaris, ja que creu que estan lluny de complir-se els objectius marcats quan À Punt va arrancar en 2018.

"La televisió que paguem tots els valencians no pot ser un banc de proves ni una xarxa de clientelisme de la qual es beneficien determinades empreses", ha afegit la síndica, per a exigir una modificació del llibre d'estil de l'ens, sobre la "permissivitat" en el publicitat que no "pose obstacles" als anuncis en castellà.

"NO ESTÀ OBLIDAT AL CALAIX"

Per part del PSPV, la diputada Mercedes Caballero ha remarcat que el consell rector va remetre l'esborrany del nou contracte programa al Consell i aquest va emetre un informe per a esmenar algunes qüestions que "no estaven clares", per la qual cosa ha assenyalat que "no està oblidat al calaix".

La socialista ha urgit Ciutadans a deixar clar si demanarà més dotació econòmica per a À Punt durant el procés de debat dels pressupostos de la Generalitat per a 2021, a més de rebutjar que hi haja una xarxa de clientelisme en la radiotelevisió valenciana.

Merino ha puntualitzat que no considera que el contracte programa estiga "al calaix", però ha indicat que abans de la comissió mixta entre el Consell i el Consell Rector es poden "introduir alguns canvis" ja que "un esborrany no és una cosa definitiu". En aquest sentit, malgrat que "està fenomenal veure una pel·lícula a les 11 de la nit i que no et posen anuncis", ha considerat que "podria ser una cosa que temporalment suplira aquesta falta d'ingressos".

Caballero li ha respost que "segueix sense dir d'on trau els diners per a incrementar la inversió en la indústria audiovisual", i s'ha referit a la proposta de "flexibilitzar els idiomes": "Ningú mai s'ha alçat de la butaca perquè un anunci és en valencià o en anglés".

Per part de Compromís, Mònica Àlvaro, ha retret a Ciutadans que les seues votacions la deixen "patidifusa" ja que "demanen més pressupost" en aquesta PNL quan "després voten en contra dels pressupostos". A més, ha mostrat el seu rebuig a la proposta ja que "no es pot canviar en una PNL allò del que s'està debatent en una subcomissió".

RECIPROCITAT

Tant Àlvaro com Estefanía Blanes (Unides Podem) han retret a Ciutadans que plantege més suport al sector audiovisual en una PNL però que després rebutge donar suport a la reciprocitat amb altres cadenes de parla catalana. Blanes, per exemple, ha remarcat l'èxit en audiència que va tindre la coproducció de 'La mort de Guillem', amb Tv3 i IB3.

En la rèplica, Merino ha criticat que Compromís i Unides Podem demanen reciprocitat "però només amb unes cadenes", i ha advocat perquè À Punt col·labore amb altres canals "autonòmics, nacionals i europeus". Sobre aquest tema, ha insistit en la idea de "obtindre més ingressos" per via publicitària per a repercutir-los al sector audiovisual.

Blanes no ha recolzat aquesta "major permissivitat" que plantejava Cs en la publicitat, encara que sí s'ha preguntat quina és la "manera més adequada per a acurtar distàncies entre ingressos i despeses". De fet, ha remarcat la caiguda generalitzada dels ingressos publicitaris en totes les televisions.

En la seua rèplica, Merino ha matisat que es referia a ser "una mica més flexibles en l'idioma i en els llargmetratges en horari de màxima audiència" i a "obrir una mica la mà" per a augmentar els ingressos publicitaris. Blanes ha respost que "no entenen la televisió pública com un negoci que ha de ser rendible" sinó com "un servici públic essencial en qüestions d'informació, cultura i entreteniment".

I de Vox, el diputat Miguel Pascual ha dit que en el seu grup no van a entrar "en el joc d'intentar millorar els quiosquets" i ha reiterat que "el que cal fer amb À Punt és tancar-lo; com més prompte millor". La portaveu de Cs li ha replicat que "la televisió pública no és un xiringuito" encara que "pot estar mal gestionada o ser ineficient".

EL PP, ÚNIC SUPORT

Entre l'oposició, el diputat del PP Luis Martínez ha advertit que l'anterior contracte programa va caducar al juny i que açò suposa que l'ens està "als llimbs". També ha demanat emetre espectacles taurins per a "fidelitzar" espectadors i ha ironitzat que si "el més vist és 'L'Oratge' és per a fer-s'ho mirar".