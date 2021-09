Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), aborda en una entrevista en 20minutos diversos temas de actualidad como el fortísimo encarecimiento de la factura eléctrica, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, la brecha salarial entre hombres y mujeres o el aumento de súper ricos y el empobrecimiento de las clases medias.

¿Las rebajas fiscales a la luz servirán para solucionar el problema del subidón de la factura?

Lo que se ha demostrado es que no han servido, las que se tomaron no han servido. Se rebajó el IVA al 10% y se suspendió el Impuesto a la Generación y la factura ha subido exponencialmente. Son medidas que pueden paliar de alguna manera, mínimamente, pero ni mucho menos solucionan el problema. La causa del encarecimiento de la factura eléctrica no está en los impuestos, que además puede suponer una caída importante de la recaudación y podría ser utilizada precisamente para ayudar a las personas y familias más vulnerables.

¿Qué proponen ustedes para contener el precio de la factura eléctrica?

Por un lado sería necesario sin duda cambiar las reglas de fijación de precios. Es cierto que es una directiva europea y que hay que abordarlo a nivel europeo, pero es evidente que este sistema de fijación de precios maximalista da problemas. Planteamos suspender temporalmente las operaciones de futuros sobre derechos de emisión de CO2 porque hay operaciones especulativas que encarecen el precio de la luz.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) debería realizar exámenes exhaustivos en el mercado eléctrico para comprobar que no se dan irregularidades contra la libre competencia. Y luego apostamos por fomentar la puesta en marca de pequeñas instalaciones de energía renovable para particulares y pequeñas empresas.

Cambiemos de tercio, desde Gestha alertan de una caída del 20% en los resultados ordinarios de la lucha contra el fraude por parte de la Agencia Tributaria. También advierten de que la investigación de delitos fiscales se ha desplomado un 80% en una década. ¿Qué está ocurriendo?

Falta voluntad política para atajar la economía sumergida. Se están tomando algunas medidas, como la ley de prevención del fraude que se acaba de aprobar contiene algunas medidas positivas, como prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros o rebajar el umbral para entrar en la lista de morosos... Eso es positivo, pero creemos que a pesar de que el preámbulo de la ley se habla de la voluntad de querer controlar mejor a las grandes empresas y fortunas faltan los medios para poder hacerlo.

Vemos una contradicción entre esta ley, la ley de prevención del fraude, y el plan España 2050 que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el plan se habla de una economía sumergida en este momento del 20% y se habla de reducirlo al 15% en 2030 y al 10% en 2050, con el fin de converger con Europa. Pero sin embargo en la ley de prevención del fraude no se ha dotado de medios para conseguirlo.

El 75% de los controles se realizan sobre el Impuesto de la Renta respecto de los autónomos y los perceptores de rendimientos del trabajo. Mientras sigamos así, con unas actas medias de 900 euros esta dinámica no va a solucionar los altos niveles de economía sumergida que existen en España. La lupa se debe desplazar hacia donde residen las grandes bolsas de fraude que es en las grandes empresas y las fortunas. Pero para eso hace falta voluntad.

¿Quiénes defraudan más, las grandes empresas o las pymes?

En Gestha hicimos una estimación en base a unos datos que publicaba la Agencia Tributaria, y que dejó de hacerlo, respecto a actas de inspección en base al tamaño de las empresas. Con esa estimación se veía con claridad que la gran bolsa de fraude estaba en las grandes empresas. No estaba en los autónomos pese a esa percepción generalizada por las facturas del IVA o sin IVA.

¿En España hay desigualdad entre lo que cobran las mujeres y los hombres? Si es así, ¿a cuánto asciende la diferencia y por qué ocurre?

Nuestros estudios, basados en los datos de la Agencia Tributaria, están enfocados en relación a lo que declaran en rentas las mujeres y los hombres en términos absolutos. Y lo que vemos es que hay un diferencial de casi 5.000 euros anuales.

¿A cuánto calculan que asciende el porcentaje de alquileres en negro, que no se declaran a Hacienda?

Ha disminuido en los últimos años como consecuencia de la deducción para los arrendadores en cuanto a los arrendamientos de viviendas habituales. También influyen los controles de la Agencia Tributaria respecto a los consumos eléctricos. Todavía hay un porcentaje alto de alquileres en negro en las viviendas turísticas, de entorno al 40%.

¿En España está creciendo el número de millonarios, según diferentes estudios como el de Forbes, al tiempo que la clase media se está empobreciendo?

Hay estudios de banca privada o uno reciente de la revista Forbes, que hablan de más de un millón de millonarios en España, y que difieren sustancialmente de la estadística de la Agencia Tributaria en base al Impuesto de Patrimonio. La última estadística de la Agencia Tributaria, que se publicó hace un mes, es a cierre del año 2019, antes de la pandemia. Pero ahí se habla de 700 súper ricos en España, que son los que declaran que ganan más de 30 millones de euros, y algo más de 7.200 que declaran ganar entre 6 y 30 millones de euros.

Por tanto hay mucha diferencia entre esos estudios privados y los datos de la estadística Agencia Tributaria. Quizá hay un nivel de ocultación de grandes patrimonios en paraísos fiscales, como apuntaba la Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos, que lo cifraba en entre un 30% y un 40% de ocultación. Hablaban de más de 120.000 millones de euros en paraísos fiscales. Ese dato podría explicar parte de las diferencias entre los datos de la Agencia Tributaria y los de los estudios de la banca privada.

En cualquier caso, se ha duplicado el número de súper ricos en una década, según los datos oficiales, mientras que la clase media se empobrece, está disminuyendo y el número de mileuristas es elevado y se enquista. En parte, el sistema fiscal español tiene cierta responsabilidad. La UE nos sitúa en el furgón de cola de la redistribución. Nuestro sistema no está limando esas diferencias como sí hacen otros países de la Unión Europea.

¿En España sigue habiendo mucha corrupción?

En España no se están tomando las medidas necesarias para luchar contra la corrupción. Hemos visto muchos casos de personas juzgadas en tribunales, pero se deberían tomar más medidas para controlar las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

Debería haber más transparencia e información a los diputados y senadores para controlar mejor determinados detalles. La percepción de los ciudadanos es que hay un nivel de fraude importante en España. El legislativo debe tomar más medidas para afrontar esta lacra, especialmente en cuanto a la financiación de los partidos políticos pero también los delitos económicos.