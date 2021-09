Meghan Markle y el príncipe Harry, criticados por el uso excesivo de Photoshop

No hay detalle de su vida que no sea analizado al milímetro y, claro, ser elegidos por la prestigiosa revista TIME entre los 100 rostros más influyentes del planeta da para bastantes detalles. Máxime cuando no solo ambos ocupan la portada, sino que es un buen amigo, el chef José Andrés, quien escribe las razones de la elección, y hay -y aquí parecen coincidir tanto críticos como seguidores- un tremendo exceso de Photoshop.

Los duques de Sussex, en la lista, encabezan el apartado de Iconos, en el que también se encuentran las cantantes Britney Spears y Dolly Parton, la tenista Naomi Osaka y el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Pero lo que de verdad ha llamado la atención ha sido la imagen escogida.

Traje blanco, melena suelta y en primer plano, Meghan Markle; de negro, detrás de ella y apoyado en los hombros de su esposa, el príncipe Harry. Ya de por sí la pose ha dado bastante que hablar, con algunos usuarios asegurando que parece que el nieto de Isabel II se está cayendo o escondiendo tras Meghan o incluso si está sentado.

Pero sin lugar a dudas lo que ha llamado más la atención es la aparente cantidad de retoque digital que tiene la fotografía, hasta el punto de que las bromas han empezado a circular por Internet, amén de las críticas, comparando a Meghan Markle con una Jennifer Lopez de hace 30 años, al príncipe con Edward Cullen, protagonista de la saga Crepúsculo o a ambos, por la desproporción que ha quedado entre las cabezas y los cuerpos, con teleñecos.

"No puede ser verdad", "Es un error", "Pensé que era una parodia", "Nunca he sentido tanta vergüenza ajena por un tuit de otra persona", "Parecen preocupados", "Terrible el trabajo de retoque, parece que estén en una película de Disney" o "Esta imagen muestra el declive de la monarquía inglesa mejor que todo el reinado de Isabel II" son algunas de las perlas que han escrito los internautas, amén de quienes han sacado a colación portadas de películas a las que les recuerdan esas "caras flotantes" de los duques.

Asimismo, el propio texto del tuit ha hecho que los detractores del matrimonio saquen su artillería, pues entre otras cosas el chef español escribe sobre ellos que "tienen compasión por las personas que no conocen" y que "no se limitan a opinar [sin conocer], sino que se dirigen al centro del conflicto". Las respuestas a la hipocresía de decir eso sobre millonarios que acaban de firmar más contratos millonarios (Netflix y Spotify) no se han hecho esperar.

