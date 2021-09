La delegada del Gobierno en Extremadura asegura que "no se descarta en ningún caso" la conversión en autovía de la N-430

20M EP

NOTICIA

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha asegurado que "no se descarta en ningún caso" la conversión en autovía de la N-430, y ha apuntado que la información que se está dando sobre este tema "no es completa", dado que la nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual "no elimina la posibilidad de su conversión en autovía" y "puede ser una primera fase de una autovía".