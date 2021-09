Les Corts rechazan una propuesta de Cs para flexibilizar los criterios de publicidad en À Punt

La iniciativa se ha debatido en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y el Espacio Audiovisual de Les Corts este miércoles. Solo el PP ha apoyado esta propuesta, que ha contado con el voto en contra de los tres partidos del Botànic y de Vox. PSPV, Compromís y Unides Podem han emplazado a Ciudadanos a mostrar su apoyo al sector audiovisual apoyando un aumento del presupuestos en los Presupuestos de la Generalitat para 2022, que se votarán a final de año.

Como síndica de Cs, Ruth Merino ha criticado el retraso de la aprobación definitiva del contrato programa de À Punt para el periodo 2021-2023, al que el consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) dio el visto bueno el pasado mes de diciembre, y lo ha achacado a la "desidia" de la Generalitat para convocar la comisión mixta que debe validarlo para su ratificación final en Les Corts.

Ante esta situación, el grupo 'naranja' apuesta por un contrato programa "más eficaz y realista" y que tenga en cuenta los resultados del anterior, además de potenciar la colaboración con otras televisiones autonómicas, estatales y europeas para revitalizar la industria audiovisual valenciana "tan golpeada en los últimos años" y visibilizar el talento creativo de la Comunitat

Cs también quiere que la radiotelevisión pública haga un "mayor esfuerzo" para mejorar los índices de audiencia y los ingresos publicitarios, ya que cree que están lejos de cumplirse los objetivos marcados cuando À Punt arrancó en 2018.

"La televisión que pagamos todos los valencianos no puede ser un banco de pruebas ni una red de clientelismo de la que se benefician determinadas empresas", ha añadido la síndica, para exigir una modificación del libro de estilo del ente, sobre la "permisividad" en el publicidad que no "ponga obstáculos" a los anuncios en castellano.

"NO ESTÁ OLVIDADO EN EL CAJÓN"

Por parte del PSPV, la diputada Mercedes Caballero ha remarcado que el consejo rector remitió el borrador del nuevo contrato programa al Consell y este emitió un informe para subsanar algunas cuestiones que "no estaban claras", por lo que ha hecho hincapié en que "no está olvidado en el cajón".

La socialista ha urgido a Ciudadanos a dejar claro si pedirá más dotación económica para À Punt durante el proceso de debate de los presupuestos de la Generalitat para 2021, además de rechazar que haya una red de clientelismo en la radiotelevisión valenciana.

Merino ha puntualizado que no considera que el contrato programa esté "en el cajón", pero ha indicado que antes de la comisión mixta entre el Consell y el Consell Rector se pueden "introducir algunos cambios" ya que "un borrador no es algo definitivo". En este sentido, pese a que "está fenomenal ver una película a las 11 de la noche y que no te pongan anuncios", ha considerado que "podría ser algo que temporalmente supliera esta falta de ingresos".

Caballero le ha respondido que "sigue sin decir de dónde saca el dinero apra incrementar la inversión en la industria audiovisual", y se ha referido a la propuesta de "flexibilizar los idiomas": "Nadie nunca se ha levantado del sillón porque un anuncio sea en valenciano o en inglés".

Por parte de Compromís, Mònica Àlvaro, ha reprochado a Ciudadanos que sus votaciones la dejan "patidifusa" ya que "piden más presupuesto" en esta PNL cuando "luego votan en contra de los presupuestos". Además, ha mostrado su rechazo a la propuesta ya que "no se puede cambiar en una PNL aquello de lo que se está debatiendo en una subcomisión".

Mientras, Merino le ha replicado que van a tirar en los presupuestos "por donde siempre", por "lo más rentable, lo que le cueste menos a los valencianos y cumpla más objetivos". Por ello, ha defendido que habla "en términos mercantilistas porque esto está pagado por los valencianos" y "queremos invertir bien su dinero". En su respuesta, Àlvaro se ha alegrado de coincidir en el apoyo al sector audiovisual y le ha espetado: "Esperaré ansiosamente ese apoyo en forma de voto a los presupuestos".

RECIPROCIDAD

Tanto Àlvaro como Estefanía Blanes (Unides Podem) han reprochado a Ciudadanos que plantee más apoyo al sector audiovisual en una PNL pero que luego rechace apoyar la reciprocidad con otras cadenas de habla catalana. Blanes, por ejemplo, ha remarcado el éxito en audiencia que tuvo la coproducción de 'La mort de Guillem', con TV3 e IB3.

En la réplica, Merino ha criticado que Compromís y Unides Podem pidan reciprocidad "pero solo con unas cadenas", y ha abogado porque À Punt colabore con otros canales "autonómicos, nacionales y europeos". Al respecto, ha insistido en la idea de "obtener más ingresos" por vía publicitaria para repercutirlos en el sector audiovisual.

Blanes no ha apoyado esta "mayor permisividad" que planteaba Cs en la publicidad, aunque sí se ha preguntado cuál es la "manera más adecuada para acortar distancias entre ingresos y gastos". De hecho, ha remarcado la caída generalizada de los ingresos publicitarios en todas las televisiones.

En su réplica, Merino ha matizado que se refería a ser "un poco más flexibles en el idioma y en los largometrajes en horario de máxima audiencia" y a "abrir un poco la mano" para aumentar los ingresos publicitarios. Blanes ha respondido que "no entienden la televisión pública como un negocio que tiene que ser rentable" sino como "un servicio público esencial en cuestiones de información, cultura y entretenimiento".

Y de Vox, el diputado Miguel Pascual ha dicho que en su grupo no van a entrar "en el juego de intentar mejorar los chiringuitos" y ha reiterado que "lo que hay que hacer con À Punt es cerrarlo; cuanto antes, mejor". La portavoz de Cs le ha replicado que "la televisión pública no es un chiringuito" aunque "puede estar mal gestionada o ser ineficiente".

EL PP, ÚNICO APOYO

Entre la oposición, el diputado del PP Luis Martínez ha advertido que el anterior contrato programa caducó en junio y que esto supone que el ente está "en el limbo". También ha pedido emitir espectáculos taurinos para "fidelizar" espectadores y ha ironizado que si "lo más visto es 'L'Oratge' es para hacérselo mirar".