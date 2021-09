El consejero dice que tienen "fundado optimismo" en la salida adelante de Duro Felguera

Así, el consejero ha indicado que hay tres cuestiones fundamentales sobre la situación de la compañía: la primera que están convenidos de que el proceso de rescate finalizará con éxito en septiembre con la aportación de los 80 millones porque no hay nada que indique lo contrario; la segunda que la compañía les traslada que avanzan en la búsqueda de inversor y cuentan ya con ofertas no vinculantes y en tercer lugar que se traslada ya que el mercado se está empezando a dinamizar.

Fernández se ha manifestado así en su comparecencia a petición de Podemos, a quien ha acusado de pedir "que el Gobierno interfiera en la gestión de la empresa". Así, ha indicado que en el rescate de la multinacional el papel del Principado es "de acompañamiento" y no es el Gobierno asturiano "quienes marcan tiempos ni modalidades de aportación del capital de rescate". Lo que está claro es que el Principado aportará seis millones a través de la modalidad que SEPI determine.

"Nos consta que el objetivo es salvar y ayudar a la compañía a salir adelante por lo que entendemos que pueda haber cierta flexibilidad en las fórmulas y plazos. Tenemos confianza total en que desde SEPI se está haciendo lo correcto y si las circunstancias cambian es lógico que haya que cambiar el formato de rescate planteado", ha dicho Fernández.

Así ha indicado que la aportación de SEPI se podrá llevar a cabo en modalidad de ampliación de capital o de préstamo participativo dependiendo de que se produzca o no la llegada de un inversor solvente.

"En cualquier caso SEPI ha dicho que no tienen interés especial en asumir una participación en el capital y prefieren que haya un socio solvente y acompañar con un préstamo participativo. El plazo fijado era septiembre de 2021 y nosotros planteamos cierta flexibilidad pero no en beneficio de SEPI o del Gobierno de Asturias que ya estamos preparados para aportar las cantidades sino en beneficio de la empresa en cuyos gestores confiamos", ha dicho el consejero.

También he recordado que los 120 millones, más 6 del Principado, que de uno o otro modo se inyectarán a la compañía deberán ser retornados de una forma u otra por parte de la empresa. La fórmula será probablemente a través de la entrada de un inversor, algo sobre "lo que al día de hoy no hay razones para descartar en absoluto". Pero en caso de no llegar inversores se espera que a través de la dirección de la compañía se consiga una cartera de trabajo que permita que la empresa salga adelante.

Ha insistido en que a día de hoy todo va sobre lo previsto y compañía y SEPI mantienen el diálogo para inyectar los 80 millones pendientes, llegue o no un inversor comprometido con el plan de viabilidad, una condición "altamente deseable" pero de la que no dependerá ese desembolso.

Fernández ha indicado que respecto a ese posible inversor desde el Principado les gustaría que el mismo mantenga el empleo actual, que mantenga su arraigo con Asturias y que sea una empresa al uso que opere en el ámbito industrial. "Pero no estamos para elegir", ha dicho.

Desde Podemos, Nuria Rodríguez, ha insistido en que tienen muchas dudas sobre todo el proceso, dudas que "el consejero no es capaz de aclarar". La diputada ha afeado al consejero que "no quiera responderle a las preguntas" y ha manifestado que lo que su grupo cree es que "se ha hecho una mala operación y que los bancos no han firmado ningún contrato para los avales porque no tienen confianza en la misma, igual que ningún inversor tiene confianza en que la empresa salga adelante".

El portavoz del PP, Pablo González ha manifestado si el fondo de rescate sirve para dar viabilidad y garantizar el futuro de esta importante empresa "bienvenido sea" y ha añadido que "ojalá se mantenga a futuro la unidad política que respalde el éxito de una operación de rescate que sería buena para todos los asturianos".

Desde Ciudadanos, su portavoz Susana Fernández, ha indicado que lo que cabe pedirle al consejero es que debe velar porque esta operación sea de carácter temporal y que realmente llegue a buen puerto.

Desde Foro, Adrián Pumares ha incidido en que quedan muchas preguntas que ni el Principado ni el Gobierno de España son capaces de aclarar y la gran pregunta es qué va a pasar con esta compañía si no aparece un inversor.

Para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha considerado que "sería una lástima que esta empresa acabase sus días siendo intervenida y en manos del Gobierno". También ha pedido al consejero un mayor control sobre lo que está ocurriendo en la compañía.