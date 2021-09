Cvirus.- CEOH reclama al Consell que reòbriga les pistes de ball en la revisió de mesures i amplie horari fins a les 5

Precisament, per a seguir avançant en la desescalada de l'activitat de l'oci i els espectacles i definir les pròximes mesures, des de l'entitat reclamen la convocatòria "urgent" d'una nova reunió de treball entre les patronals del sector i la Conselleria de Sanitat.

A més, assenyalen que, tenint en compte la "crítica" situació a la qual s'enfronta, especialment, el sector de l'oci, després de 550 dies sense activitat, és "absolutament necessari" planificar un full de ruta. De fet, assenyalen que "les pimes no poden avançar a cegues en eixa desescalada, perquè després de 18 mesos de tancament i de severes restriccions, els locals d'oci es juguen el seu futur i la seua supervivència durant les pròximes setmanes", han advertit en un comunicat.

Asseguren que necessiten planificar i dissenyar la seua programació, les seues campanyes de màrqueting, la seua capacitat financera i la recuperació del seu personal. Però, tot açò, subratllen, "no es pot fer d'un dia per a un altre, havent d'improvisar aquest treball, que suposa assumir costos econòmics addicionals a causa dels anuncis d'última hora per part del Consell sobre les condicions de la seua activitat", han advertit.

Al mateix temps, insisteixen que es tracta de mesures "absolutament viables", tenint en compte les actuals xifres sanitàries. De fet, asseveren que "no avançar en aquesta direcció seria injust i desproporcionat, tenint en compte que la Comunitat Valenciana disposa d'un de les millors dades de vacunació a nivell mundial, quan el 90% dels majors de 12 anys tenen ja la primera dosi de la vacuna i el 75,96% té la pauta completa", han recordat.

Açò, sostenen des de la CEOH, permet que, "més enllà dels permanents missatges alarmistes, l'evolució de la malaltia i dels seus indicadors siguen positius, amb una incidència acumulada en caiguda lliure que ja està en risc mitjà-baix, amb una incidència acumulada de 70,6, la segona millor d'Espanya, només per darrere d'Astúries, i amb la reculada de l'ocupació hospitalària i de les UCIs".

És més, assenyalen que seria "paradoxal" que, tenint en compte que durant tot eixe període els locals d'oci nocturn han estat prohibits i amb l'activitat suspesa, "se seguisca, ara, castigant als establiments d'oci reglat, exigint prudència i aplicant restriccions desproporcionades que només pretenen servir de cortina de fum enfront de la incapacitat de l'administració per a gestionar la fase final de la crisi sanitària i per a abordar la problemàtica de l'oci juvenil", han insistit.

REVISIÓ DEL PLA D'AJUDES

D'altra banda, el sector exigeix la revisió del Pla d'Ajudes Econòmiques Resistir Plus, després de la notícia d'aquesta setmana del Govern central que permetran revisar els criteris i requisits establits per a la concessió d'aquestes ajudes i poder ampliar els seus terminis més enllà del 31 de desembre.

Així mateix, i tenint en compte que les ajudes rebudes per les pimes del sector més perjudicat per la crisi sanitària, amb prou faenes cobreixen un 5% de les pèrdues acumulades en aquests 18 mesos, i que, ara, a més ni tan sols cobreixen les despeses del sobrecost del rebut de la llum durant els últims mesos, que triplica el preu de la llum pel que fa a les dades del 2019 i 2020, la CEOH reitera la seua reclamació d'un pla d'ajudes específiques per a l'oci nocturn de 50 milions d'euros. Per a açò, també reclama al Consell una reunió específica amb les consellerias competents.