"Pandillero", "reventada", "machista", "basura"... La gran bronca entre María Patiño y Kiko Jiménez en 'Sálvame'

La entrevista de Kiko Jiménez y Sofía Suescun hablando de la vida privada de Belén Esteban dio mucho juego este miércoles en Sálvame.

El colaborador se encontró con sus compañeros de programa, de aquellos de los que había hablado y, por lo tanto, tuvo un gran enfrentamiento. Sobre todo con dos de ellas: la propia Belén y María Patiño.

La periodista le recriminó este tipo de declaraciones, y lo hizo visiblemente molesta. Incluso desencajada por momentos. Eso sí, primero Kiko las había llamado "basuras" y, aunque solo a la de Paracuellos, "reventada".

"A mí un niñato no me amenaza. Mi vida es muy limpia, no tengo nada de mierda", le espetó la veterana comunicadora. "Ni tengo una suegra desquiciada ni una novia que dice que es influencer y tiene que hablar de los compañeros posando en una revista y basado en una mentira".

-María Patiño a Kiko Jiménez: “Lo único que sabes hacer es posar en instagram desnudo” #yoveosalvame pic.twitter.com/i3uxPvHAbo — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 15, 2021

"Pandillero, que eres un pandillero", le dijo también. "Y un machista que lo han aceptado en una cadena que no tenía ni que estar".

Por su parte, Esteban se defendió de los ataques de Kiko haciendo referencia a sus problemas con la Policía y su paso por los calabozos.