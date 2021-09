El PPCV urgeix Puig a reforçar el personal i els diagnòstics ràpids per a la detecció de càncer a la Comunitat

El portaveu de Sanitat del grup popular, José Juan Zaplana, ha explicat que el document actual que organitza l'estratègia contra el càncer es va publicar per al període 2019-2022, "però l'aparició del Covid ha fet que siga necessària l'actualització dels protocols assistencials per a aquesta malaltia", ha indicat en un comunicat.

Així, el diputat ha assenyalat que la detecció i tractament d'algunes patologies "ha quedat en una situació complicada després d'aquests dos anys d'impacte del Covid". "El virus no només ha afectat a la nostra societat, també a les dinàmiques i càrregues de treball dels nostres centres assistencials i de forma especial als pacients oncològics", ha postil·lat.

José Juan Zaplana ha instat a realitzar "de manera immediata" una actuació del Govern valencià i de la Conselleria de Sanitat per a reforçar els serveis oncològics i dotar-los dels mitjans necessaris per a agilitzar els diagnòstics i millorar l'atenció. "Pel que ens transmeten els experts, molts pacients arriben als centres amb la malaltia en una situació més avançada de la deguda i el col·lapse que tenim als diferents centres de salut i hospitals fa que aquesta duríssima malaltia tinga un pitjor diagnòstic que abans de l'aparició del Covid", ha manifestat.

El diputat ha subratllat la "necessitat" de realitzar "una profunda reflexió sobre aquest tema" i ha demanat que es destinen els recursos adequats per a recuperar l'atenció perduda.

"Tristament el càncer segueix sent una de les malalties amb major impacte en la salut de la població a la Comunitat Valenciana, amb una mitjana de 75 nous diagnòstics al dia. D'acord amb els últims informes de la pròpia Conselleria de Sanitat, al voltant de 27.300 valencians reben un diagnòstic de càncer cada any", ha explicat José Juan Zaplana. El portaveu de Sanitat ha assenyalat que la incidència del càncer és d'un 42% dones i el 58% restant, homes, i amb el que respecta a la taxa d'incidència, se situa en 2021, en 552,7 casos per 100.000 habitants, "la qual cosa ha suposat un increment del 3% en homes i del 10% en dones durant l'última dècada". Així, s'estima que un de cada tres homes i una de cada quatre dones té risc de desenvolupar càncer al llarg de la seua vida.

"El Covid ens ha ocupat en els últims dos anys i seguim en pandèmia, per la qual cosa no hem de baixar la guàrdia. Però hi ha altres malalties que requereixen detecció i tractament immediat, com el càncer, per la qual cosa urgeixen mesures immediates i eficients per a realitzar circuits ràpids de diagnòstic i posar en mans dels nostres professionals tots els mitjans adequats", ha assenyalat.