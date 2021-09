4 de cada 10 ofertas de empleo publicadas en España piden un título de Formación Profesional

Definitivamente, pasar por la Universidad no es garantía de nada. Durante décadas en España hemos pensado que un título universitario era el mejor instrumento para garantizarse un puesto de trabajo. Nos ha llevado unos cuantos años, pero ya sabemos que no es así. Hay que estudiar, hay que formarse, por supuesto, pero no necesariamente en una universidad.

A fuerza de números se nos pasó ya la fiebre por estudiar en una facultad universitaria. El último dato lo aporta Adecco, que asegura que para optar a 4 de cada 10 ofertas de empleo publicadas se pide un título de Formación Profesional (FP). Son más que las que requieren titulación universitario.

"La menor presencia de la FP en España responde a cuestiones culturales y de desconocimiento del potencial de esta formación"

Según el Informe Infoempleo Adecco sobre Empleabilidad y Formación Profesional, el 41,3% de las ofertas de empleo publicadas en España demandan un título de FP, por encima del 33,7% que requieren graduados universitarios. La Formación Profesional muestra una favorable evolución: el año pasado las ofertas de empleo para este perfil representaba un 38,8% del total.

Sin embargo, el Informe de Adecco aclara que existe diferente evolución dentro de los grados de la FP. Así, mientras que las ofertas para titulados de Grado Medio han crecido más de tres puntos porcentuales en un año, hasta suponer el 18,5%, la demanda de titulados con un Grado Superior de FP ha mostrado una leve caída de 0,7 puntos, hasta el 22,7% de las vacantes.

Cambios en las titulaciones más demandadas

Los datos confirman que a lo largo del último año descendió la demanda de las titulaciones superiores en beneficio de los ciclos formativos intermedios. El director de Adecco Group Institute, Javier Blasco, insiste en que la menor presencia de la FP entre los trabajadores españoles, en comparación con las cifras europeas, responde a "cuestiones culturales y de desconocimiento del potencial de esta formación".

Los puestos de trabajo más comunes para titulados de FP son agente de seguros, técnico de mantenimiento y comercial

Las familias de FP más demandadas en 2020 fueron las de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, e Instalaciones y Mantenimiento, si bien todas registraron caídas respecto a 2019. Por sectores, el área de Comercio y la distribución minorista concentró en 2020 el 9,5% de la oferta para FP, y pasó de ocupar el séptimo puesto del ranking en 2019 a liderarlo el año pasado, según el informe de Adecco.

La Industria también aumentó sus ofertas para titulados de FP (8,5%), seguido de los Servicios (7,6%), en segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, el año pasado se observó un repunte significativo de las ofertas de FP para puestos de dirección (5,01%) y puestos intermedios (12,11%), unos datos que empiezan a dibujar un cambio de tendencia dentro de la demanda de titulados de FP.

No obstante, los puestos de trabajo más comunes para titulados de FP en 2020 fueron técnico de mantenimiento, agente de seguros y comercial, mientras que otros como oficial de montaje, analista-programados o técnico de calidad se encontraban entre los menos demandados.